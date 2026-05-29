Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.

Epidemie propukla v polovině května v provincii Ituri na východě země, odkud se rozšířila do sousední Ugandy. Tamní úřady v pátek oznámily, že počet potvrzených případů v zemi vzrostl na devět. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve čtvrtek uvádělo osm případů, včetně jednoho úmrtí.

Do Konga ve čtvrtek večer přiletěl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jeho návštěva má ukázat, že postižené oblasti nezůstávají bez podpory. „Žádám své kolegy, aby pracovali uvnitř komunit, a žádám komunity, aby dbaly na svou ochranu,“ uvedl.

Ebola v Evropě není velkou hrozbou, ukazují zkušenosti
Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo

Ve čtvrtek do Ituri podle agentury AP dorazily zásilky zdravotnické pomoci darované Evropskou unií. Ve stejný den Spojené státy oznámily, že svou pomoc navyšují o dalších 80 milionů dolarů (přibližně 1,7 miliardy korun), čímž jejich závazek v boji proti současné epidemii vzrostl na 112 milionů dolarů.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí.

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT
Pohřeb muže nakaženého ebolou v Kongu

Výběr redakce

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Právě teď
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

14:41Aktualizovánopřed 12 mminutami
Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

před 16 mminutami
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

09:00Aktualizovánopřed 17 mminutami
Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

před 33 mminutami
Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

před 42 mminutami
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

03:05Aktualizovánopřed 47 mminutami
Armáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

VideoArmáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

před 54 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
14:41Aktualizovánopřed 12 mminutami

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
před 33 mminutami

Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
před 37 mminutami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
03:05Aktualizovánopřed 47 mminutami

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
12:15Aktualizovánopřed 58 mminutami

Vláda USA hrozí ukončit odbavování mezinárodních letů do měst ovládaných demokraty

Americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin připravuje plány na ukončení odbavování mezinárodních letů v amerických městech, ve kterých probíhají protesty před detenčními centry pro migranty. Jako důvod uvedl víkendové protesty u zařízení Delaney Hall v New Jersey. Oborové asociace v případě realizace daného kroku varují před ochromením turismu a mezinárodního obchodu.
před 1 hhodinou

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
04:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Kyslík ruské propagandě.“ Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
před 1 hhodinou
Načítání...