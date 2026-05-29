Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
Epidemie propukla v polovině května v provincii Ituri na východě země, odkud se rozšířila do sousední Ugandy. Tamní úřady v pátek oznámily, že počet potvrzených případů v zemi vzrostl na devět. Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve čtvrtek uvádělo osm případů, včetně jednoho úmrtí.
Do Konga ve čtvrtek večer přiletěl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jeho návštěva má ukázat, že postižené oblasti nezůstávají bez podpory. „Žádám své kolegy, aby pracovali uvnitř komunit, a žádám komunity, aby dbaly na svou ochranu,“ uvedl.
Ve čtvrtek do Ituri podle agentury AP dorazily zásilky zdravotnické pomoci darované Evropskou unií. Ve stejný den Spojené státy oznámily, že svou pomoc navyšují o dalších 80 milionů dolarů (přibližně 1,7 miliardy korun), čímž jejich závazek v boji proti současné epidemii vzrostl na 112 milionů dolarů.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí.