USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.

Postup Trumpovy administrativy by se tak zásadně lišil od přístupu předchozích amerických vlád k epidemiím eboly. Američtí zdravotníci a další občané, kteří se virovým onemocněním nakazili či s ním přišli do kontaktu, byli v minulosti evakuováni do vlasti.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) minulý týden oznámilo, že osobám bez amerického pasu, které v posledních třech týdnech cestovaly do Konga, Ugandy nebo Jižního Súdánu, bude omezen vstup do USA. Cílem nového plánu vlády je zabránit vstupu do země také americkým občanům, kteří mohli přijít do kontaktu s ebolou, uvedly zdroje NYT.

Fakultní nemocnice Bulovka (snímek z 27. června 2025)

Několik desítek pracovníků veřejné zdravotnické služby (PHS), která sdružuje některé agentury spadající pod ministerstvo zdravotnictví, nyní absolvuje trénink pro nasazení v Keni, kde mají poskytovat zdravotní péči Američanům s rizikem nákazy ebolou.

Původní plán byl sledovat tyto Američany v Keni a poslat ty, u nichž se objeví příznaky, k léčbě do Evropy. Trumpova administrativa místo toho podle NYT nyní plánuje poskytovat léčbu v Keni. Vládní vědci a lékaři, u kterých se vyvinou příznaky, se mají rovněž léčit v této africké zemi.

Americká vláda tam zřizuje zařízení pro izolaci a léčbu Američanů, uvedl představitel Trumpovy administrativy. Pracuje na tom ministerstvo obrany spolu s resortem zahraničí.

Zdravotnice na kontrolní stanoviště, ležícím několik kilometrů od města Goma

V USA jsou moderní zařízení

Po nákaze ebolou může včasná a kvalitní léčba zásadně zvýšit šanci na přežití. USA disponují řadou zařízení vybavených nejmodernějšími prostředky pro sledování a léčbu osob s nebezpečnými onemocněními, včetně eboly. Patří mezi ně i pracoviště v Omaze v Nebrasce, kde je nyní na pozorování osmnáct Američanů v souvislosti s hantavirem, který se tento měsíc vyskytl na výletní lodi MV Hondius.

I když jsou zdravotnická zařízení v Keni možná lepší než ta v Kongu, je nepravděpodobné, že by se vyrovnala moderním zařízením v USA, upozornil expert na veřejné zdraví z Brownovy univerzity Craig Spencer.

Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu podle NYT přesáhl tisíc a počet podezřelých úmrtí dvě stě od chvíle, kdy Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí 15. května oznámilo propuknutí epidemie.

Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených osob, s kontaminovanými materiály nebo s osobami, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost může v neléčených případech dosáhnout až devadesáti procent, jinak se pohybuje mezi čtyřiceti a sedmdesáti procenty.

Americký lékař Patrick LaRochelle hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat. Na Bulovce je v izolaci od minulého čtvrtka a sám byl ještě v úterý bez příznaků. Karanténa trvá nejméně tři týdny.

Američan je přes WhatsApp v kontaktu s misijním lékařem Peterem Staffordem, který byl se ženou a čtyřmi dětmi hospitalizován v Berlíně poté, co se v Kongu nakazil ebolou. Podle LaRochella se Staffordovi „nyní daří mnohem lépe“. Vzhledem k vysoké smrtnosti současného kmene eboly byly Staffordovi s rodinou a LaRochellovi podány experimentální protilátky s cílem snížit riziko úmrtí.

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. S dosluhujícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se shodli, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu. Podle Řehky by toho Česko mělo dosáhnout v roce 2032.
