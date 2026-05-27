Náčelník generálního štábu Karel Řehka a vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich se sešli na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. S Řehkou se Grynkewich setkal již v úterý během schůzky s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským.
Grynkewich zastává funkci vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) a současně velitele Velitelství sil USA pro Evropu (USEUCOM) od 4. července 2025. Během své více než třicetileté kariéry ve vzdušných silách USA působil na řadě velitelských i štábních pozic a nalétal přes 2300 hodin na šestnácti typech letadel, včetně strojů F-16 a F-22.
Řehka se s Grynkewichem v úterý zúčastnil i diskuse na CEVRO Univerzitě v Praze. Oba se shodli na tom, že Evropa musí rychle posílit svou obranu, zvýšit výdaje na zbrojení a zároveň udržet silné transatlantické vazby se Spojenými státy. Zároveň varovali před rostoucí hrozbou ze strany Ruska a jeho spoluprací s Čínou, Íránem a Severní Koreou.