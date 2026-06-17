Kandidát na pražského primátora Prokop nepřiznal vlastnictví tří bytů, píší Seznam Zprávy


17. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: Seznam Zprávy, ČTK

Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů, uvedl server Seznam Zprávy (SZ). Prokop řekl, že na to zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi situaci vysvětlit.

Veřejně nebyly byty dohledatelné, protože byly družstevní. Na katastru nemovitostí je v tomto případě zveřejněno pouze jméno družstva. Prokop v povinném majetkovém přehledu, který musí politici do oficiálního registru odevzdat do konce června, vlastnictví tří pražských bytů neuvedl, píše server Seznam Zprávy.

V době koupě už byl opozičním členem pražského zastupitelstva. Na dotazy SZ Prokop uvedl, že byty zapomněl uvést a za připomenutí serveru poděkoval. „Mě to trklo až teď,“ řekl Prokop Seznam Zprávám. Babiš na dotaz Seznam Zpráv, zda bude chtít od Prokopa slyšet vysvětlení, sdělil, že určitě.

Předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr ve středu na síti X napsal , že ve čtvrtek navrhne Prokopovo odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva. „Není možné, aby ten, kdo má kontrolovat jiné, sám podváděl,“ míní.

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Zapomenuté nemovitosti za osm milionů

Družstevní byt 1kk s velikostí třiceti metrů čtverečních na pražském Břevnově koupil Prokop za 2,7 milionu. Ručil za něj domem v Úvalech u Prahy, který koupil před jedenácti lety. Přesné datum koupě Prokop neuvedl, zmínil loňský či předloňský rok. Koupi dalších dvou družstevních bytů – každý za více než 2,6 milionu korun – Prokop SZ také potvrdil, podrobnosti však nesdělil.

Kromě rodinného domu v Úvalech a zmíněných tří bytů vlastní Prokop také byt na pražském sídlišti Háje a garáž v Modřanech.

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V minulosti byl také Prokop vyšetřován ve spojitosti s bytem 4kk za téměř dvacet milionů korun v Praze 6. Na stejném místě měl jako úplatek slíbený byt také bývalý ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík, upozornily Seznam Zprávy. Detektivové chtěli po Prokopovi doložit, jak byt platil, což udělal. Následně po něm chtěli informaci, zda zná stíhané aktéry kauzy Motol. Následně odmítl vypovídat, což mu prý poradil jeho advokát.

Policie v motolské kauze stíhá i bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla, kteří stejně jako Ludvík vinu odmítají.

Ondřej Prokop stojí v čele pražské kandidátky hnutí ANO na komunální volby, které se budou konat letos na podzim. V pondělí převzal po Patriku Nacherovi (ANO) roli předsedy zastupitelského klubu.

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