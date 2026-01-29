Budinský z kauzy Motol je na svobodě


29. 1. 2026

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský viněný v korupční kauze nemocnice je na svobodě. Byl posledním z obviněných, který zůstával ve vazbě, bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka propustil soud minulý týden.

Budinský bude podle Seznam Zpráv po propuštění na svobodu pod dohledem probačního úředníka, bude se také muset v určených časech zdržovat v místě bydliště. Má rovněž zákaz vycestovat do zahraničí a musí odevzdat cestovní pas. Ve vazbě byl bývalý náměstek od konce loňského února.

Kvůli údajnému úplatkářství nemocničních dodavatelů čelí v motolské kauze stíhání devatenáct lidí a tři firmy. Vedle Ludvíka a Budinského je mezi nimi advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz.

Obvinění z uplácení a dotačního podvodu

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským dle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

Ludvíka propustil soud z vazby minulý týden v pátek – bývalý ředitel nemocnice tehdy prohlásil, že naprosto odmítá všechna obvinění, kterým čelí. Policie má podle něj důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic z toho, z čeho je obviněný, nespáchal. Odmítl také, že by si někdy řekl o úplatek.

Budinský z kauzy Motol je na svobodě

