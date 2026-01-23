Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy


23. 1. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud propustil z vazby bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka viněného z korupce. Uvedl to server Seznam Zprávy. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února. Věznice již obdržela příkaz k jeho propuštění, sdělila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Mluvčí úřadu evropského žalobce webu řekla, že obviněný má nařízený dohled probačního úředníka, musí se v určených časech zdržovat v místě bydliště a má zákaz vycestovat do zahraničí.

Kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě nyní podle dostupných informací zůstává pouze Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský. Soud jeho žádost o propuštění před týdnem zamítl. Pokud nebude podána obžaloba, bude muset být ke konci příštího měsíce z vazby propuštěn, neboť uplyne roční lhůta.

Policie obvinila v kauze Motol dalšího člověka, píše Odkryto.cz
Nemocnice Motol

Aktuálně z rubriky Domácí

Česko dle Plagy těží z přílivu slovenských studentů, Bratislava vnímá výzvu

Česko těží z toho, že studenti ze Slovenska odcházejí do Česka, kde případně i zůstávají pracovat, řekl český ministr školství Robert Plaga (za ANO) po schůzce se svým slovenským kolegou Tomášem Druckerem. Podle Plagy by ale země neměly o mladé lidi soupeřit. Drucker téma považuje za výzvu, aby Slovensko v této záležitosti zabralo.
před 8 mminutami

Diag Human spustila exekuci na dvě firmy společnosti ČEZ

Česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva a společnost Diag Human spustili první kroky v exekuci na Česko. Týkají se lucemburských firem Gasnet a Czech Gas Networks Investments, ve kterých má podíl energetická skupina ČEZ. Píše to server Hlídací pes. Šťáva chce po tuzemsku peníze za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Kauza začala v devadesátých letech. Podle mluvčího skupiny ČEZ podnik žádné obstavené účty nemá.
před 37 mminutami

13:25Aktualizovánopřed 48 mminutami

Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli nevyplaceným dotacím

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež ze skupiny Agrofert, která nesouhlasí se zamítnutím 75milionové dotace z Programu rozvoje venkova. Skupinu podle usnesení v době podání žádosti nadále nepřímo ovládal tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v roce 2023 dotaci neposkytl kvůli obavám ze střetu zájmů. Česká televize to zjistila z usnesení zveřejněného na webu Ústavního soudu.
před 50 mminutami

Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

Vodárenská akciová společnost (VAS) ve Znojmě kvůli znečištění vodárenské nádrže kejdou preventivně odstavila úpravnu vody. Pitnou vodu do sítě dováží cisternami odjinud. Voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná a lidé ji mohou bez obav používat. V pátek to uvedla mluvčí vodárenské společnosti Iva Librová. Až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí, kolem páteční půlnoci se znečištění dostalo až ke hrázi znojemské nádrže, odkud vodárny odebírají vodu.
před 57 mminutami

Armáda letouny L-159 Kyjevu prodat nemůže, odkazuje se Zůna na NKÚ

Čtyři letouny L-159 česká armáda Ukrajině podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) prodat nemůže. Vychází to z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky, řekl Zůna v Táboře. Podle prezidenta Petra Pavla armáda letouny postrádat může.
13:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterdamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku.
10:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud uložil nepravomocně soudci Elischerovi sedmiletý trest a pokutu

Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi soud uložil sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu. Soud jej uznal vinným z přijímání úplatků, zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněného přístupu do počítačového systému. Elischerova známého Nguyen Quoc Hunga, který ho podle obžaloby k trestné činnosti navedl, potrestal odnětím svobody v délce 8,5 roku a vyhoštěním z Česka na neurčito. Verdikt není pravomocný, Elischer vinu popírá.
10:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
