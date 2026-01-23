Ludvíka pustili z vazby, píší Seznam Zprávy

Soud propustil z vazby bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka viněného z korupce. Uvedl to server Seznam Zprávy. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února. Věznice již obdržela příkaz k jeho propuštění, sdělila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Mluvčí úřadu evropského žalobce webu řekla, že obviněný má nařízený dohled probačního úředníka, musí se v určených časech zdržovat v místě bydliště a má zákaz vycestovat do zahraničí.
Kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě nyní podle dostupných informací zůstává pouze Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský. Soud jeho žádost o propuštění před týdnem zamítl. Pokud nebude podána obžaloba, bude muset být ke konci příštího měsíce z vazby propuštěn, neboť uplyne roční lhůta.