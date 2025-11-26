Policie obvinila v kauze Motol dalšího člověka, píše Odkryto.cz


před 1 hhodinou

Policie obvinila v korupční kauze motolské nemocnice podnikatele Antonína Kühna. Stíhá ho za praní špinavých peněz, uvedl server Odkryto.cz. V případu tak podle dostupných informací čelí obvinění celkem devatenáct lidí a jedna firma.

„Můžeme potvrdit, že další osoba byla obviněna z legalizace výnosů z trestné činnosti,“ řekla serveru mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokar s tím, že další informace nebude sdělovat.

Podle webu Kühn figuroval společně s někdejším šéfem nemocnice Miloslavem Ludvíkem, jeho bývalým náměstkem Pavlem Budinským a advokátem Miroslavem Janstou v cestě do afrického Beninu. Tam měl Jansta podle vyšetřovatelů od Budinského a Ludvíka koupit společnost SBI Holding, přičemž firma byla prakticky bezcenná a transakce měla jen zakrýt legalizaci peněz, které Ludvík s Budinským získali z úplatků.

Vyšetřovatelé tvrdí, že se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali úklidové služby, stavební zakázky či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Devatenáctka stíhaných lidí čelí obvinění z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů EU. Ludvík s Budinským zůstávají ve vazbě, v níž jsou od konce letošního února.

