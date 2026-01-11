Koaliční rada bude podle Schillerové řešit Turkovu žalobu na prezidenta

Koaliční rada bude v pondělí řešit i ohlášenou osobnostní žalobu čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na prezidenta Petra Pavla, uvedla v Otázkách Václava Moravce místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Podle ní je otázkou, zda by žaloba měla šanci na úspěch vzhledem k tomu, že odmítnutý kandidát na ministra životního prostředí musí jako veřejně činná osoba strpět vyšší míru kritiky. Podle místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury (ODS) je Turek bez šance.
„Bude to tématem pondělní koaliční rady,“ uvedla Schillerová s tím, že se má počkat, zda vůbec bude žaloba podaná.
Zároveň si není jista úspěšností žaloby. „Šance na ten úspěch je otázka, jaká by byla,“ dodala s tím, že záležet bude na obsahu žaloby.
Stanjura označil Turkovu žalobu za směšnou. „Ať to klidně podá, podle mne pan Turek je úplně bez šance,“ poznamenal místopředseda ODS.
Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek má za to, že „je prostě přeturkováno a neprospívá to vůbec nikomu“. Turek si podle Kalouska každým svým vyjádřením ubližuje. Kalousek i Stanjura poukázali na nedávné Turkovo vyjádření, že mezi příčiny ruské agrese vůči Ukrajině patří i rozšiřování NATO.
Poslanec Motoristů Vladimír Pikora během debaty řekl, že Turek bude žalobu konzultovat s právníky a probere s nimi, co má, nebo nemá smysl. „Nechte na Filipovi, jak on se přesně bude bránit,“ podotkl. Podle něj není realistické předpokládat, že Turek nechá prezidentem zveřejněné důvody jeho odmítnutí jen tak. „Na hrubý pytel hrubá záplata,“ dodal Pikora. Zopakoval také, že Motoristé v tuto chvíli nechystají podat na prezidenta kompetenční žalobu.
Kalousek i Stanjura vyloučili také možnost, že by šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka mohl Turka jako svého poradce pověřit vedením ministerstva životního prostředí, v jehož čele prozatímně stojí. Poradce podle Kalouska nemůže na rozdíl od náměstka zastupovat ministra například při jednání vlády.
Macinka: Motoristé plánují další kroky
Macinka v Partii na CNN Prima News řekl, že Motoristé plánují ve sporu o jmenování Turka další kroky. Nechtěl je však blíže specifikovat. „Podnikneme nějaké kroky, které, jak se tady říkalo dříve, vyšlou signály, a budeme se snažit postavit pana prezidenta do nějaké ústavní situace, v níž by pochopil, že tady tento jeho boj o ministerstvo životního prostředí zas takový smysl nemá,“ uvedl.
Nadále trvá na tom, aby byl Turek ministrem životního prostředí. Řekl také, že mu na ministerstvu životního prostředí chystá kancelář. „Pan prezident má samozřejmě právo říct své připomínky, ale ústava jasně říká, že prezident jmenuje vládu na návrh premiéra,“ upozornil rovněž Macinka.
Pavel překračuje své pravomoci i podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé. „Podle mého názoru nejsou důvody pro to, aby Filip Turek nebyl jmenován, a to bez ohledu na to, co si o něm myslím, co si myslím o některých jeho výrocích,“ sdělila v Partii.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda podotkli, že vláda může podat na prezidenta kompetenční žalobu. Podle Bendy bude mít nepodání žaloby ten výsledek, že se Turek ministrem nestane.
Pavel v dopisu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, sdělil prezident.
