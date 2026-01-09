Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel


Poslanec Filip Turek (za Motoristy) podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident to uvedl v dopise premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), v němž vysvětlil své důvody, proč Turka odmítá jmenovat ministrem životního prostředí.

Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, odůvodnil prezident v dopise. Dopis v pátek zveřejnil na webových stránkách Hrad.

Dokument
Celý dopis prezidenta premiérovi ohledně Filipa Turka

„Považuji celou situaci týkající se členství Filipa Turka ve vládě za ojedinělou, od přijetí ústavy zcela bezprecedentní, naprosto nesrovnatelnou s jakýmkoliv předcházejícím případem uplatňování výhrad či odmítnutí jmenování ve vztahu k navrhovaným členům vlády ze strany minulých prezidentů republiky,“ napsal prezident Babišovi.

