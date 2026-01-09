Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident to uvedl v dopise premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO), v němž vysvětlil své důvody, proč Turka odmítá jmenovat ministrem životního prostředí.
Počet, intenzita a dlouhodobý charakter svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, odůvodnil prezident v dopise. Dopis v pátek zveřejnil na webových stránkách Hrad.
„Považuji celou situaci týkající se členství Filipa Turka ve vládě za ojedinělou, od přijetí ústavy zcela bezprecedentní, naprosto nesrovnatelnou s jakýmkoliv předcházejícím případem uplatňování výhrad či odmítnutí jmenování ve vztahu k navrhovaným členům vlády ze strany minulých prezidentů republiky,“ napsal prezident Babišovi.