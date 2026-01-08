Pavel se ohradil vůči Macinkovi. Zpochybňování ústavních soudců je faul, řekl


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Prezident Petr Pavel se ohradil proti výrokům předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů či ústavních soudců z úst ministra vlády považuje za krajně nevhodné, uvedl Hrad. Středeční Macinkovy výroky zpochybňující nestrannost ústavních soudců v pořadu ČT Interview ČT24 označil za politický faul.

Macinka v rozhovoru reagoval na rozhodnutí prezidenta nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí a hovořil o dalších krocích strany. Ve středu také opětovně vyloučil kompetenční spor, o kterém by rozhodoval Ústavní soud.

„Ústavní soudce schvaluje hlasováním Senát, navrhuje a po schválení senátory jmenuje prezident republiky. Proces je demokratický, mimořádně transparentní a zcela v souladu s ústavou. Zpochybňování ústavních institucí, nestrannosti senátorů nebo vybraných ústavních soudců považuje prezident republiky za krajně nevhodné. Jakékoli tvrzení o domluvě či dohodách s ústavními soudci prezident zásadně odmítá,“ stojí v prohlášení Hradu.

Macinka v rozhovoru uvedl, že Motoristé nechtějí spor vést na úroveň Ústavního soudu, oproti tomu podle něj po tom možná volá prezident, a to vzhledem k možnostem soudu měnit právní prostředí. „Možná pan prezident si od toho slibuje, že když Ústavní soud, který on plně jmenoval lidmi jemu blízkými nebo blízkými jeho vidění světa, tak možná si tímto způsobem v podstatě říká, aby mu Ústavní soud přidal nějaké kompetence,“ prohlásil.

„Je, byl a bude to Turek,“ řekl Macinka k nominaci na ministra životního prostředí
Petr Macinka

Motoristé podle něj nechtějí rozehrávat hru o změnu kompetencí a přejí si zachovat současná pravidla. „Chápu, že to možná chce pan prezident. Možná má nějaké styky se svými soudci, které jmenoval na Ústavní soud,“ podotkl Macinka a doplnil, že to netuší.

Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Jejich poslanecký klub se ve středu večer shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady. Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Jméno prezidentovi ve středu přinesl oficiálně premiér Andrej Babiš (ANO). Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Kolem Turka je dle Bartoše pat. Vondráček Hradu nerozumí
Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) a Ivan Bartoš (Piráti)

