Kolem Turka je dle Bartoše pat. Vondráček Hradu nerozumí

před 6 mminutami
50 minut
Události, komentáře: Nominace Filipa Turka (za Motoristy) na post ministra
Zdroj: ČT24

Jako „patovou situaci“ vnímá místopředseda pirátských poslanců Ivan Bartoš spor kolem nominace Filipa Turka (za Motoristy) do čela ministerstva životního prostředí. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) argumentům Hradu nerozumí, prezident Petr Pavel dle něj „začíná překreslovat systém parlamentní demokracie“. Události, komentáře moderoval Lukáš Dolanský. Do debaty zvala ČT také zástupce Motoristů a ANO, pozvání nepřijali.

Prezident Petr Pavel po středečním novoročním obědě s premiérem Andrejem Babišem (ANO) potvrdil, že Turka kvůli řadě výhrad nejmenuje.

Bartoš si prý není vědom toho, že by se situace od doby, kdy byla oznámena Turkova nominace, „nějak výrazně změnila“. Pozici prezidenta Pavla označil za „dosti neměnnou“ a připomněl, že původně byl poslanec Motoristů nominován do čela resortu zahraničí. „Ne, že by se objevily nějaké ‚polehčující okolnosti‘, které se týkají pana Turka. Spíše se postupem času objevovaly okolnosti přihoršující té volbě,“ míní.

Filip Turek a Petr Macinka

Místopředseda pirátských poslanců podotkl, že pozice Motoristů, kteří na Turkově nominaci trvají, je logická. „Podle mě je situace trošku patová. Andrej Babiš se asi snažil přesvědčit pana prezidenta o té nominaci, nicméně si myslím, že ani Andrej Babiš nevěří, že nakonec Filip Turek ve vládě skončí,“ pokračoval Bartoš. Motoristy dle něj Babiš potřebuje – právě s ohledem na blížící se hlasování o důvěře jeho kabinetu či hlasování o vydání k trestnímu stíhání.

Vondráček namítá, že prezidentovým argumentům nerozumí. „Dokážu se vcítit do jeho role – do momentu, než přijde oficiální návrh. Ten dnes (ve středu, pozn. red.) přišel, do té doby jsme se mohli bavit, jestli skutečně bude navržen,“ poznamenal. Návrhu dle něj předcházelo protahování oficiálního jmenování, mimo jiné i Turkovy zdravotní indispozice.

Filip Turek po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025)

Prezidentovi prý Vondráček „absolutně nevěří v tom smyslu, kdy on – pár dnů před volbami – natočil emotivní video, ve kterém varoval před silami, které chtějí změnit systém v české politice“. Pavel dle Vondráčka „začíná překreslovat systém parlamentní demokracie“ na systém, v němž má prezident daleko silnější roli, než jakou mu přisuzuje ústava.

Spory o kompetenční žalobu

Bartoš v této souvislosti odkázal na prohlášení „jiných politických stran“, které dle něj zmiňovaly, že kompetenční žaloba může být podána až v případě, že prezident nevyhoví návrhu, a že ji může podat premiér Babiš. Bartoš také připomněl slova předsedy hnutí ANO, který prý žádnou kompetenční žalobu na prezidenta neplánuje.

„Myslím si, že toto je konflikt, který se musí vyřešit pod kuratelou pana premiéra Andreje Babiše. On je zodpovědný za vládu,“ podotkl Bartoš. Vondráček reagoval, že „nikomu se přeci nechce jít do ústavní žaloby s prezidentem republiky“. Tvrdí, že by si ústava „zasloužila vyjasnění“.

Petr Macinka

Moderátor Dolanský se Vondráčka tázal, čeho se v případě kompetenční žaloby obává, když i prezident Pavel hovoří o tom, že by kompetenční žaloba mohla věc rozhodnout. „Myslím, že bychom se nad tím měli hluboce zamyslet v rámci ústavně-právního výboru nebo stálé komise ústavy, aby se tyto věci neopakovaly, i kdyby se do kompetenčního sporu nešlo,“ dodal Vondráček.

„Pokud chceme rozhodovat v rámci kompetencí – jak ústavu vykládat, byť nemáme precedentní systém v České republice –, tak kompetenční žaloba a rozseknutí, jak to je, je na místě,“ navázal Bartoš. Pokud to premiér Babiš dle Bartoše udělat nechce, chápe prý místopředseda pirátských poslanců i to, proč to nechce udělat.

Prezident Petr Pavel

Cestou je tak dle něj buď kompetenční žaloba, nebo se Babiš musí dohodnout s Macinkou a s reprezentanty Motoristů, ať záležitost zváží a dají na pozici jiného nominanta.

Dle Vondráčka „uvidíme, jaká bude reakce Motoristů“. Z jednání jejich poslaneckého klubu prý nemá žádné zákulisní informace. „Tato vláda na tomto sporu nepadne. Tato vláda se pustí do práce a je to i na svědomí pana prezidenta, jak dlouho ministerstvo životního prostřední bude vést současně Petr Macinka,“ odpověděl Vondráček.

Andrej Babiš (ANO) hovoří po prvním zasedání vlády

