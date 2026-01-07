Pavel s Babišem na novoročním obědě proberou i nominaci Turka

Na novoročním obědě na Pražském hradě přivítá ve středu prezident Petr Pavel premiéra Andreje Babiše (ANO). Debatu povedou i o nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí. Prezident chtěl také otevřít téma novoročního projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD).
Babiš po pondělním jednání vlády avizoval, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání s Pavlem Turkovu nominaci na člena vlády. Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Pokud by premiér toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. V pondělí Hrad sdělil České televizi, že se pozice hlavy státu nijak nemění.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
Okamurův projev
Pavel také avizoval, že chce s Babišem ve středu řešit výrazně protiukrajinský novoroční projev Okamury. Premiér už dříve řekl, že Okamura proslov pojal jakožto šéf hnutí SPD pro své voliče, více ho komentovat nechtěl. Prezident podle něj může výhrady Okamurovi sdělit přímo při setkání nejvyšších ústavních činitelů, které se uskuteční 26. ledna.
Tradici novoročních obědů prezidenta s premiérem v Lánech zahájil Václav Klaus. Od počátku šlo o společenské setkání, při němž oba politiky doprovázely manželky. Výjimkou byly roky 2008, 2009 a 2013, kdy tehdejší premiéři Mirek Topolánek a Petr Nečas (oba ODS) již nežili s manželkami, a proto se politici setkali pouze ve dvou. V roce 2021 přítomnost Ivany Zemanové a Moniky Babišové zhatila pandemie covidu-19.
Pavel ve středu ještě před novoročním obědem dorazil také na jednání Bezpečnostní rady státu.