Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká s vložením akcií Agrofertu do svěřenského fondu na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí. V pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis popisující situaci. Babiš to uvedl ve středu na dotaz ohledně čtvrtečního vypršení termínu, do kterého má podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Akcie do fondu vloží bezprostředně po získání souhlasů, uvedl a dodal, že na některé kroky nemá vliv.
„K převodu akcií jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, a to jsou věci nezávislé na mé vůli. Návrhy byly podány před Vánoci, přičemž některé státy mají pravidlo, že když významná firma mění vlastnictví, rozhoduje o tom vláda nebo vysoké instance těch zemí,“ sdělil.
Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba dvě stě firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Pavel oznámené řešení akceptoval, předsedou vlády Babiše jmenoval 9. prosince.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Babiš následně sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem. Termín vychází na čtvrtek 8. ledna.
Agrofert je jeden z nějvětší soukromých zaměstnavatelů
Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v tuzemsku zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.
Opatření se týká podle Babiše jen Agrofertu, nikoli jeho dalších aktivit, například ve zdravotnictví. Přes firmu SynBiol drží Babiš v investiční skupině Hartenberg Holding podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz. Do SynBiolu patří také developerská společnost Imoba, která vlastní například areál Čapí hnízdo.