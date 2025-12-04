Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Akcie bude spravovat nezávislý správce. Jeho děti firmu dostanou, až Babiš zemře. Babiš to uvedl na sociálních sítích.
Babiš tvrdí, že krok, kterým předejde střetu zájmů, daleko přesahuje požadavky zákona. Jde prý o nevratné řešení, akcie se mu nevrátí ani po konci v politice. Šéf ANO uvedl, že svým oznámením o řešení střetu zájmů splnil podmínku prezidenta Petra Pavla. Ten ve čtvrtek řekl, že by mohl jmenovat Babiše premiérem příští týden.