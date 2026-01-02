Elektronický průkaz a méně oprávnění. Začíná platit nový zbraňový zákon


V platnost vstoupila novela zákona o zbraních. Nahrazuje skoro 25 let staré předpisy. Zbrojní průkaz už lidé nemusí nosit u sebe, funguje totiž elektronicky. V papírové podobě zůstává jen evropský zbrojní pas. Místo současných pěti skupin průkazů budou dva druhy oprávnění. Deset skupin zbrojních licencí se snižuje na tři. Součástí zákona je i zbraňová amnestie, díky které mohou lidé do konce června beztrestně odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo.

Zájemci o zbrojní oprávnění musejí od ledna počítat se změnami. „Přibude zhruba tři sta teoretických otázek navíc. Nicméně tady můžu uchazeče uklidnit, budou trošku intuitivnější,“ popsal instruktor Jakub Franěk.

Odpadne třeba rozebrání a složení zbraně. Komisaři ale budou hodnotit manipulaci s více typy, třeba s pistolí ráže devět milimetrů. „Přibývá k tomu revolver a potom ještě samonabíjecí kulovnice. To znamená zvětšení počtu zbraní. Velmi pravděpodobně to bude znamenat zvětšení počtu hodin, které je potřeba na přípravu mít,“ doplnil Franěk.

Systém se mění i pro ty, kteří už zbraně legálně používají. Lidé, kteří mají zbrojní oprávnění, budou muset každých pět let předložit nový lékařský posudek, který potvrdí, že můžou zbraně dál držet.

Další novinkou je, že držitelé zbrojního průkazu u sebe dosud museli fyzicky nosit karty zbrojního průkazu a zbraní, které vlastní. Nově jsou oprávnění evidovaná v Centrálním registru zbraní. Výjimkou je Evropský zbrojní pas, který zůstává ve fyzické podobě.

„Máme z minulosti zkušenosti v tom, že náběh centrálních systémů nebývá vždycky úplně plynulý, ale vidím tam spoustu zjednodušení,“ řekl vedoucí prodeje Jakub Novotný.

Třeba při vyřizování administrativy nově nebude nutné chodit na policii v místě trvalého bydliště. Zpřehledňují se taky kategorie zbraní.

Zbraňová amnestie

S novou legislativou se taky vyhlašuje takzvaná zbraňová amnestie, a to už pošesté. V průběhu let lidé přiznali tarasnici i tank. Většinou jde o krátké palné zbraně z druhé světové války. Nejvíc jich majitelé odevzdali v roce 2009.

Do 30. června mohou lidé přinášet neregistrované zbraně na kterékoliv pracoviště policie. „Nikdo se dotyčného nebude ptát, kde k té zbrani přišel, samozřejmě za předpokladu, že se nezjistí něco, co by bránilo vrácení zbraně,“ poznamenal ředitel Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR Milan Prchal.

Pokud zbraň není v pátrání nebo s ní nebyl spáchán trestný čin, může si jí majitel s patřičným oprávněním zaregistrovat.

Majitelů zbraní přibylo

Mezi lidmi přibývá zbraní. Těch, které podléhají registraci, bylo ke konci listopadu přes milion 71 tisíc. Dalších 34 tisíc jsou zbraně na ohlášení. Mezi ně patřily třeba flobertky. Ty se ale teď posunuly do vyšší kategorie a i k jejich pořízení je nově nutné zbrojní oprávnění.

A právě majiteli zbrojního oprávnění jsou od čtvrtka všichni, kdo měli dřív zbrojní průkaz. V posledních letech jich přibylo na více než 322 tisíc. Významnou část přitom tvoří myslivci, jejich počet se v posledních letech pohybuje kolem 88 tisíc. I jich se novela zákona dotkla, budou třeba více smět lovit v noci.

