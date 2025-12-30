Zákony v roce 2026: Jednodušší rozvody i ochrana před zneužitím tváře


Ochrana před zneužitím podoby v pornografii, snazší rozvody, pevné termíny regionálních voleb, podpora lidem ohroženým bytovou nouzí nebo větší pomoc obětem trestných činů. To jsou některé ze změn v zákonech, které začnou platit od 1. ledna 2026. ČT24 připravila přehled těch nejzásadnějších.

Zneužití identity k výrobě pornografie a alternativní tresty

Zneužití fotografie, videa či jiné podoby člověka k výrobě pornografie bude nově trestným činem. Je to reakce na stále častější využívání umělé inteligence k tvorbě takzvaných deepfake pornovideí. Za zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření bude hrozit v krajním případě až pět let za mřížemi.

„Kriminalizace je širší, neboť trestnost se bude vztahovat nejen na fake vyobrazení, ale též na skutečná vyobrazení, pokud k zobrazení nebo využití nedala dotčená osoba souhlas,“ uvedl pro ČT vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna. „Bude teď záležet na orgánech činných v trestním řízení, především na policii, jak budou úspěšné v odhalování pachatelů,“ doplnil Gřivna.

Další změny v trestním právu by měly vést ke snížení počtu vězňů a recidivy. Soudy budou moci ukládat peněžité tresty mnohem častěji než dosud. „Peněžitý trest bude možné uložit za jakýkoli trestný čin, jen u některých bude omezení, že nebude moci být uložen samostatně, například u trestných činů v sexuální oblasti,“ přiblížil Gřivna.

Některé trestné činy novela naopak ruší, například neplacení výživného. „Přeceňuje se role trestního práva. Jak ukazují statistiky, i přesto, že jde o trestný čin, neplní svou preventivní roli,“ uvedl pro ČT Gřivna. České věznice by tak během ledna mělo opustit přes tři sta lidí odsouzených za neplacení alimentů a justice bude muset přezkoumat na čtyři tisíce rozsudků.

Podle novely také bude legální pěstovat až tři rostliny konopí a držet až sto gramů konopí doma a 25 gramů venku.

Pevné termíny některých voleb a nová podoba hlasovacích lístků u voleb do Senátu

Termíny konání krajských, senátních a komunálních voleb budou nově pevně dané. Od roku 2026 se budou konat vždy na konci prvního říjnového týdne. To má zabránit přibližování voleb k letním prázdninám, což by mohlo vést k nižší účasti. Novela také počítá s tím, že hranice 81 senátních volebních obvodů bude možné měnit jen jednou za dvanáct let.

„Z důvodu zrušení předchozích pravidel pro změnu velikosti senátních obvodů se musel nalézt nový mechanismus, který by zajistil na jedné straně určitou stabilitu velikosti senátního obvodu a principu rovnosti volebního práva,“ uvedl pro ČT ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Změní se také podoba hlasovacích lístků pro volby do Senátu. „Volič zakřížkuje na lístku jednoho kandidáta a nebude vybírat ze sady hlasovacích lístků,“ doplnil Jirovec. Dosud byl každý kandidát do senátu na samostatném hlasovacím lístku.

Jednodušší rozvody a povinnost netrestat děti tělesně

Novela občanského zákoníku přinese jednodušší a rychlejší rozvody a úpravu péče o děti z rozvedených manželství. Změna zavádí takzvaný smluvený rozvod a ruší obecný požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství.

Důvody rozvodu bude soud nově zjišťovat jen v některých případech. „Důraz je kladen na rovnost rodičů, ochranu dětí a efektivní řešení sporů bez zbytečné eskalace,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. O poměrech dítěte po rozvodu bude stále nejprve muset rozhodnout soud. Novela zruší rozlišování druhů péče o dítě na společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Jelikož rozvod nemá podle ministerstva spravedlnosti žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče.

Rodiče budou mít nově povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesných trestů. Za ty ale rodiče žádné postihy čekat nemají. „Podle výzkumu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN chce většina českých rodičů vychovávat děti bez fyzických trestů, ale potřebují podporu v tom, jak výchovné situace řešit jinak,“ uvedl Řepka. Centrum LOCIKA pak podle Řepky připravuje nové materiály pro rodiče i odborníky, které pomohou s výchovou bez násilí.

Novela také zvyšuje úroky z prodlení u dlužného výživného.

Větší pomoc obětem trestných činů

Od začátku roku vzroste pomoc obětem trestných činů. Vyšší objem peněz bude směřovat jak nevládním organizacím, které obětem pomáhají, tak samotným obětem. Těm se bude nově pomoc počítat podle průměrné hrubé mzdy a bude se tak i do budoucna pravidelně valorizovat.

„Pozitivně hodnotíme snahu reagovat na dlouhodobé problémy spojené s přístupem k obětem a s odbornou připraveností soudců v citlivých agendách,“ uvedla pro ČT Pavlína Komedová z organizace Bílý kruh bezpečí, která se obětem trestných činů dlouhodobě věnuje.

Novela zákona o soudech a soudcích, která tyto změny přinese, nazývaná jako „lex Anička“, upravuje také vzdělávací plány soudců. Reaguje tak na kauzu muže, kterého soudy potrestaly za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery podmíněným trestem. Brněnský soud, který tento trest uložil, porušil podle Nejvyššího soudu zákon, sankce byla podle něj nepřiměřeně mírná.

„Za klíčové považujeme zejména to, jak bude nová úprava naplňována v praxi. U vzdělávání soudců bude důležité, aby nešlo pouze o formální povinnost, ale o skutečně smysluplný a odborně kvalitní proces,“ doplnila Komedová.

Nová úprava také o dva roky prodlužuje promlčecí lhůtu u kárných provinění soudců a státních zástupců. Ta bude nově pětiletá.

Ze zbrojního průkazu se stane zbrojní oprávnění

Od ledna začne platit nový zákon o zbraních a střelivu. Naváže tak na první část úpravy zbraňové legislativy, která začala platit v lednu 2025, a ukládá prodejcům zbraní povinnost hlásit podezřelé nákupy zbraní. Zbrojní průkaz nově nahradí zbrojní oprávnění, které se navíc bude dělit pouze do dvou skupin namísto současných pěti.

Zbrojní oprávnění bude nově plně digitalizované. „Dosavadní fyzické zbrojní průkazy, licence a průkazy zbraně pozbývají platnost. Nahradí je elektronické oprávnění, které bude kompletně evidováno v Centrálním registru zbraní (CRZ),“ uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.

Pomoc lidem ohroženým bytovou nouzí

Nový zákon začne podporovat lidi, kterým hrozí ztráta bydlení. Vznikne 115 kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství a prevenci před bytovou nouzí. Zákon také zahrnuje dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů a finanční příspěvky obcím, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi. „Tento model má pronajímatelům vyrovnat nejistoty s obyvateli, kteří mají nejistou sociální situaci,“ sdělil ČT ředitel sociálních a vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni Jan Černý.


Nová úprava počítá s pomocí domácnostem s příjmy do 1,43násobku životního minima. „Je to nějaký kompromis a teď záleží na tom, jestli to bude priorita pro ten rozpočet a co se teď stane,“ doplnil Černý.

Budoucí kandidáti na prezidenta budou moci sbírat podpisy přes internet

Změny se dotknou také volby prezidenta republiky. Každý poslanec nebo senátor bude moci svým podpisem podpořit návrh pouze jednoho kandidáta. Budoucí prezidentští kandidáti budou smět nově sbírat podpisy pro svou kandidaturu i přes internet. Tyto změny se ale dotknou až prezidentských voleb v roce 2028.

