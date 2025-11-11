Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Budoucnost programu Dostupné nájemní bydlení
Zdroj: ČT24

V programu, který podporuje výstavbu nájemních bytů, už vláda v demisi pokračovat nebude. Končící ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) přitom ještě o prázdninách sliboval opak. Kabinet pro obce a firmy vyčlenil sedm miliard korun, ke konci června se ale sešly žádosti za dvacet miliard. O budoucnosti fondu není i přes enormní zájem jasno.

Prostor bývalých čáslavských kasáren byl už v únoru připravený pro dělníky. Stavět se na místě začalo v červenci. Dva domy celkem se 34 byty mají být hotové příští rok v říjnu.

Nastěhovat by se do nich měli hlavně zaměstnanci tamní nemocnice. Platit budou nižší nájem, než je v oblasti na trhu obvyklé. Jde o jeden z prvních projektů, který se za podpory fondu staví. Celkem vyjde na 95 milionů korun bez DPH.

„Výhodný pro obce a města tento dotační titul je. Protože se v našem případě jedná o třicetiprocentní nenávratnou dotaci plus do osmdesáti procent poskytnutí úvěru s fixní sazbou 1,6 procenta,“ vysvětluje starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM).

Jenže zájem byl větší, než se čekalo. A peníze, které vláda vyčlenila, se rychle vyčerpaly. Pokud by získaly podporu všechny obce a firmy, vzniklo by až šest tisíc nových bytů. Kvůli nejasnému financování dalších požadavků stát koncem června zastavil příjem žádostí.

O peníze na dostupné bydlení je obří zájem, vláda stopla příjem žádostí
Ilustrační snímek

Podle Kulhánka situaci komplikuje nejistota ohledně rozpočtu

Kulhánek si nemyslí, že by znovuotevření programu bylo reálné do konce roku. „Vzhledem k tomu, jak se zašmodrchala situace ohledně rozpočtu,“ poznamenává.

„V momentě, kdy se ukázalo, že program je úspěšný, tak prakticky zastavili přijímání žádostí, tedy investice. A to si myslím, že je špatně, protože bydlení je základ,“ domnívá se poslanec Pirátů a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Stále více lidí bydlí ve sdíleném nájmu. Zdražování bude pokračovat
Bydlení v nájmu

Končící kabinet chce nechat rozhodnutí na tom nově vznikajícím. „Možná si to nová vláda osvojí, možná tam dá méně zdrojů nebo více. Já myslím, že takové velké dotační tituly na příští roky už má schvalovat nová vláda,“ říká ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS).

Problémem jsou peníze, míní Radim Fiala

„Je to cesta. A já vám teď řeknu, jaký je ten největší problém. Jsou to peníze, proto se to stoplo,“ zdůrazňuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Pokud to dává smysl, tak není důvod v tom nepokračovat. My se spíš musíme podívat na rozpočet,“ dodává místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Řada starostů opětovné spuštění programu vyhlíží. Stejně jako ten čáslavský. Postavit by ve středočeském městě chtěli ještě další domy se sedmdesáti byty.

„Obzvláště palčivý problém.“ OECD navrhuje, jak zlepšit dostupnost bydlení
Ilustrační foto

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

před 17 mminutami
EU viní Írán z okupace tří ostrovů. Teherán jim věnuje den v kalendáři

EU viní Írán z okupace tří ostrovů. Teherán jim věnuje den v kalendáři

před 59 mminutami
Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

před 1 hhodinou
Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

před 8 hhodinami
V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

před 10 hhodinami
Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

před 10 hhodinami
Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

před 11 hhodinami

Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie

Sociální demokracie (SOCDEM), kdysi mocná strana se stopadesátiletou tradicí, zažívá jednu z nejhorších krizí za dobu své existence. Trápí ji obrovský úbytek členů, nezájem voličů a téměř rozprodaný majetek. Zbylí skalní sociální demokraté vkládají naděje do nadcházejícího sjezdu, který se bude konat 22. listopadu.
před 17 mminutami

Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá

V programu, který podporuje výstavbu nájemních bytů, už vláda v demisi pokračovat nebude. Končící ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) přitom ještě o prázdninách sliboval opak. Kabinet pro obce a firmy vyčlenil sedm miliard korun, ke konci června se ale sešly žádosti za dvacet miliard. O budoucnosti fondu není i přes enormní zájem jasno.
před 32 mminutami

Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

Ponížení, ztráta domova a hlavně vlastní rodiny – takové pocity zažívaly oběti komunistické akce Asanace. Jejím cílem bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci StB je postupně cílenou šikanou i násilím donutili opustit Československo. Trauma z nedobrovolného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto traumatu – který se v současnosti dle odborníků může podobat i pocitům Ukrajinců prchajících ze své země – zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví.
před 1 hhodinou

Jak může Babiš vyřešit svůj střet zájmů? Odpovědi hledali Reportéři ČT

Téma střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše je po říjnových volbách opět na scéně. Pravděpodobný nový budoucí premiér totiž ve funkci předsedy vlády nesmí vlastnit firmu, která by čerpala dotace či obchodovala se státem. V případě Agrofertu jde přitom ročně minimálně o stovky milionů korun. Novela zákona, která střet zájmů členů kabinetu řeší, vznikla v roce 2017 a bývá přezdívána „Lex Babiš“. Při své minulé vládě šéf ANO vložil Agrofert do dvou svěřenských fondů. Podle Evropské komise a českých soudů toto opatření ovšem střet zájmů neřeší. Jak pravděpodobný budoucí premiér situaci vyřeší tentokrát, zatím neoznámil. Nejen na to, jaké možnosti Babiš má, se blíže zaměřila Jana Neumannová v pořadu Reportéři ČT.
před 8 hhodinami

V obnovené žatecké synagoze si lidé připomněli výročí křišťálové noci

Při jednom z největších protižidovských pogromů – takzvané křišťálové noci – z 9. na 10. listopadu 1938 (a na některých místech i v následujících dnech) bylo v Německu zničeno přibližně dvanáct set synagog, z toho asi pětatřicet v Sudetech, které muselo Československo postoupit po mnichovské dohodě. Dotklo se to i synagogy v Žatci, která se teprve loni dočkala obnovy, nebo v Liberci, na jejímž místě dnes stojí nová modlitebna. Mnoho synagog však zaniklo nebo chátrá.
před 10 hhodinami

Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

Projekt rozšíření meziskladu použitého paliva v Temelíně se posouvá dál. Souhlas připojilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Resort nezjistil negativní dopady na životní prostředí ani na lidské zdraví. „Fakticky se jedná o rozšíření stávajícího skladu, se kterým jsme počítali od samotného počátku, proto byl původní projekt koncipován tak, aby rozšíření kapacity umožňoval,“ říká mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
před 10 hhodinami

Slepý návrat ke kořenům není řešením, říká nový předseda TOP 09 Havel

TOP 09 má od víkendu nového předsedu, vede ji bývalý místopředseda Matěj Ondřej Havel. Ve straně se podle něj v současnosti povedou vnitřní diskuse o idejích i o tom, co má nabízet veřejnosti. „Slepý návrat ke kořenům, ke kterému mají tendence lecjaké spolky, někdy církve nebo politické strany, nikdy není řešením. Návrat do minulosti přece nevede k budoucnosti,“ vyjádřil se. Znovuzapojení spoluzakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, po němž někteří členové volají, nezavrhuje. „Spolupráci se nebráním. Míč je na jeho straně,“ řekl moderátorce Tereze Řezníčkové.
před 11 hhodinami

Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby nyní veřejnosti řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Uvedl to při pondělní návštěvě Karlovarského kraje. Bylo by dobře, aby lidé od svého možného budoucího premiéra slyšeli, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch Česka bez konfliktu se zákonem, sdělila hlava státu.
před 13 hhodinami
