Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá

V programu, který podporuje výstavbu nájemních bytů, už vláda v demisi pokračovat nebude. Končící ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) přitom ještě o prázdninách sliboval opak. Kabinet pro obce a firmy vyčlenil sedm miliard korun, ke konci června se ale sešly žádosti za dvacet miliard. O budoucnosti fondu není i přes enormní zájem jasno.
Prostor bývalých čáslavských kasáren byl už v únoru připravený pro dělníky. Stavět se na místě začalo v červenci. Dva domy celkem se 34 byty mají být hotové příští rok v říjnu.
Nastěhovat by se do nich měli hlavně zaměstnanci tamní nemocnice. Platit budou nižší nájem, než je v oblasti na trhu obvyklé. Jde o jeden z prvních projektů, který se za podpory fondu staví. Celkem vyjde na 95 milionů korun bez DPH.
„Výhodný pro obce a města tento dotační titul je. Protože se v našem případě jedná o třicetiprocentní nenávratnou dotaci plus do osmdesáti procent poskytnutí úvěru s fixní sazbou 1,6 procenta,“ vysvětluje starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM).
Jenže zájem byl větší, než se čekalo. A peníze, které vláda vyčlenila, se rychle vyčerpaly. Pokud by získaly podporu všechny obce a firmy, vzniklo by až šest tisíc nových bytů. Kvůli nejasnému financování dalších požadavků stát koncem června zastavil příjem žádostí.
Podle Kulhánka situaci komplikuje nejistota ohledně rozpočtu
Kulhánek si nemyslí, že by znovuotevření programu bylo reálné do konce roku. „Vzhledem k tomu, jak se zašmodrchala situace ohledně rozpočtu,“ poznamenává.
„V momentě, kdy se ukázalo, že program je úspěšný, tak prakticky zastavili přijímání žádostí, tedy investice. A to si myslím, že je špatně, protože bydlení je základ,“ domnívá se poslanec Pirátů a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
Končící kabinet chce nechat rozhodnutí na tom nově vznikajícím. „Možná si to nová vláda osvojí, možná tam dá méně zdrojů nebo více. Já myslím, že takové velké dotační tituly na příští roky už má schvalovat nová vláda,“ říká ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS).
Problémem jsou peníze, míní Radim Fiala
„Je to cesta. A já vám teď řeknu, jaký je ten největší problém. Jsou to peníze, proto se to stoplo,“ zdůrazňuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
„Pokud to dává smysl, tak není důvod v tom nepokračovat. My se spíš musíme podívat na rozpočet,“ dodává místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Řada starostů opětovné spuštění programu vyhlíží. Stejně jako ten čáslavský. Postavit by ve středočeském městě chtěli ještě další domy se sedmdesáti byty.