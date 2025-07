O peníze na dostupné bydlení je obří zájem, vláda stopla příjem žádostí

Vláda kvůli mimořádnému zájmu pozastavila přijímaní nových žádostí o peníze na výstavbu či rekonstrukci nájemního bydlení. Kabinet totiž pro letošní rok vyčlenil sedm miliard korun, už teď se ale sešly požadavky obcí a firem za dvacet miliard. Podle opozice by mělo jít do programu peněz víc. Kabinet se hájí tím, že finance stačí vyčlenit v rozpočtu až pro příští roky, protože reálně se vyplácejí při zahájení prací. I proto ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na letošek finance doplnit neplánuje.

Sešlo se celkem 326 žádostí za více než dvacet miliard. Pokud by byly všechny úspěšné, znamenalo by to až šest tisíc nových bytů. Část peněz ale zatím chybí. „Nyní se o tom bavíme a po vládních prázdninách se k tomu sejde vláda, aby se shodla na tom, jaká částka bude zakotvena v rozpočtu pro rok 2026,“ dodal Kulhánek. Projekty podle Stanjury nemohou být všechny z logických důvodů uskutečněny ještě letos.

„Myslím si, že pro rok 2025 to není potřeba. A zbytek budeme řešit v návrhu rozpočtu na příští rok. My jsme se i s panem ministrem (pro místní rozvoj Petrem) Kulhánkem (STAN) dohodli, že se provede podrobná analýza potřebnosti finančních prostředků v jednotlivých letech,“ vysvětlil šéf státní kasy.

Obavy samospráv

Pozastavení programu může podle opozice přinést obavy samosprávám. Třeba hnutí ANO má za to, že kabinet měl vzhledem k mimořádnému zájmu vyčlenit více peněz ještě letos.

„Od začátku bylo finančních prostředků málo. A byla bych ráda, kdyby vláda nalezla tyto finanční prostředky a všechny ty projekty, které jsou podané, mohly být realizovány,“ nechala se slyšet členka sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Eva Fialová (ANO).

„Pokud ten zájem stavět je, zejména u těch obcí – a ty peníze nejsou dotační, jsou úvěrové, takže jsou vlastně investiční, přinášejí peníze zpátky v horizontu dvaceti let zase do toho fondu, tak bychom do toho měli jít,“ míní Bartoš.

Pokračování programu

Podle ministra Kulhánka mohou obce i firmy připravovat své projekty dál. O pokračování programu totiž stojí jak koaliční, tak i opoziční strany.

O tom, kdo bude v bytech se zvýhodněným nájemným bydlet, rozhodují samy obce. Obecně jsou určeny hlavně pro veřejně prospěšné profese, jako jsou třeba učitelé, hasiči a podobně. A také pro mladé rodiny. Nájemníci musí při žádosti o byt splňovat dvě základní podmínky – nevlastnit jinou nemovitost a také jejich příjem nesmí překročit určitou hranici, podle ministerstva jde celkem o zhruba dva miliony lidí.

Z peněz je možné financovat jak výstavbu zcela nového bytového domu, tak i rekonstrukci. Jednotky pak musí vlastníci lidem nabídnout za nižší nájem, než je v dané lokalitě na trhu obvyklé.

Nejvíce projektů připravili v Moravskoslezském kraji, a to v celkovém objemu přes dvě miliardy. Následují kraje Jihomoravský a Jihočeský. Pokud by všichni žadatelé jen v těchto třech regionech uspěli, přibylo by téměř dva a půl tisíce bytů.