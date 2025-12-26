Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci či Evropě

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na sociální síti X Babiš uvedl, že dlouho mluvili o válce, migraci, Evropě, visegrádské čtyřce či o návštěvě v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.
Babiš uvedl, že rozhovor se připravoval několik dnů, ale do poslední chvíle nevěřil, že se uskuteční. „Pro nás pro Českou republiku je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám,“ prohlásil předseda vlády.
Debata se podle Babiše točila kolem války, migrace, Evropy či Visegrádské skupiny. Návrh programového prohlášení Babišovy vlády označuje za důležitou prioritu zahraniční politiky obnovu a posílení vztahů ve V4. Spolupráce má být založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci.
Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem. Vyjádřil přesvědčení, že společně dosáhnou úspěchu mimo jiné v obraně, energetice či migraci podobně jako v době, kdy se překrývala jejich předchozí funkční období.
V březnu 2019 Trump přijal Babiše v Bílém domě. I na tuto návštěvu podle českého premiéra přišla v pátek řeč. Babiš minulý týden řekl, že je za Trumpovu gratulaci k opětovnému jmenování rád. Další vzájemné setkání ale podle něj nyní aktuálně není tématem. Za důležitější označil, aby evropští lídři s americkou hlavou státu našli cestu ke konci ruské invaze na Ukrajinu.
Babiš v pátečním videu také řekl, že v sobotu odjíždí na lyže. „Budu se připravovat na příští rok, bude to velká jízda,“ uvedl. Kabinet by se příště měl sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.