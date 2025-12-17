Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice


Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí.

„Je skvělé vidět Andreje Babiše opět jmenovaného premiérem České republiky,“ napsal prezident Spojených států. „Společně opět dosáhneme velkého úspěchu v oblasti obrany, energetiky a nelegální imigrace - stejně jako tomu bylo během našeho prvního funkčního období,“ uvedl dále Trump, jenž byl poprvé prezidentem USA od ledna 2017 do ledna 2021. Do Bílého domu se vrátil letos v lednu. Babiš byl českým premiérem v době Trumpova prvního mandátu, v březnu 2019 jej Trump přijal v Bílém domě.

Americký prezident nyní na sociální síti také uvedl, že od Babiše očekává „fantastické věci“. „Včetně (letounů) F-35. Gratuluji, Andreji,“ doplnil šéf Bílého domu bez podrobností.

Předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS)rozhodla v roce 2023 o nákupu 24 amerických letounů F-35, tehdejší opozice v čele s ANO to opakovaně kritizovala. Hnutí ANO ve volebním programu slibovalo přehodnocení nákladných armádních nákupů, jako právě stíhaček F-35. Místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ale letos v listopadu uvedl, že nákup F-35 je rozhodnutá záležitost. „Česká republika má závazek vůči Spojeným státům a závazky se musí plnit,“ prohlásil Havlíček. Dodal, že je třeba udělat vše pro co největší zapojení českých firem.

Babišovi, kterého agentura AFP označila jako Trumpova podporovatele, už dříve ke jmenování premiérem gratulovali i další zahraniční politici, mimo jiné šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či předseda Evropské rady António Costa. Maďarský premiér Viktor Orbán, se kterým Babiš loni založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, reagoval na jeho jmenování ministerským předsedou slovy, že se vrátil starý spojenec.

