Pomoc Ukrajině oslabí, píší v zahraničí o nové vládě


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran, píší světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).

„Babiš, 71letý miliardář, se po čtyřech letech v opozici vrací k moci v čele koalice, která zahrnuje krajně pravicovou, protiunijní a proruskou stranu SPD a stranu Motoristé sobě, jejíž hlavní agendou je odpor proti klimatické politice EU,“ napsala celosvětově působící agentura Reuters. „Tento posun pravděpodobně oslabí podporu Ukrajiny a posílí populistické pravicové křídlo Evropské unie,“ poznamenává.

Další velká nadnárodní tisková agentura AFP označuje novou koalici za „směsici pravicových a krajně pravicových stran“.

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu
Andrej Babiš (ANO) a Ursula von der Leyenová v Bruselu

Německá agentura DPA charakterizuje samotného Babiše jako pravicového populistu a mimo jiné připomíná, že jeho hnutí ANO spolupracuje na unijní úrovni ve frakci Patrioti pro Evropu s maďarskou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána a s rakouskou svobodnou stranou (FPÖ).

DPA, z jejíhož textu čerpají některé německé a rakouské servery, si všímá mimo jiné toho, že „ultrapravicová SPD“ do vlády nominovala bezpartijního generálporučíka Zůnu, který v minulosti působil například jako vojenský atašé v Pekingu.

„V politice vůči Ukrajině usiluje ministerský předseda Babiš o radikální změnu kurzu,“ píše dále DPA a také upozorňuje, že muniční iniciativa pro Ukrajinu prezidenta Petra Pavla je Babišovi dlouho „trnem v oku“.

Fiala doufá, že se příští vláda nechá přesvědčit o významu muniční iniciativy
Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)

Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk usoudila, že nová česká vláda „bude pravděpodobně vůči Ukrajině zaujímat kritičtější postoj než ta předchozí“.

AFP upozorňuje, že Babiš, kterého časopis Forbes zařadil na sedmé místo mezi nejbohatšími Čechy, působil jako premiér už v letech 2017 až 2021, ale tehdy jeho vláda byla podle této agentury „spíše centristická a proevropská“. AFP nicméně připomíná, že po setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Bruselu minulý týden Babiš prohlásil, že není součástí „klubu“ s Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem.

Výběr redakce

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

před 10 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 20 mminutami
Washington a Kyjev jednají o konci ruské války na Ukrajině

Washington a Kyjev jednají o konci ruské války na Ukrajině

před 24 mminutami
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

11:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum

Více než polovina Ukrajinců míní, že nové volby by se měly konat až po dosažení konečné mírové dohody a úplném ukončení ruské války, uvádí průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického ústavu (KMIS). Naprostá většina obyvatel je proti stažení ukrajinských vojsk z Donbasu a téměř dvě třetiny jsou připraveny snášet válku tak dlouho, jak bude nutné.
před 10 mminutami

Washington a Kyjev jednají o konci ruské války na Ukrajině

V sídle německého kancléře v Berlíně v pondělí začalo druhé kolo jednání ukrajinské a americké delegace o ukončení ruské války proti Ukrajině. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly agentury Reuters, AFP či DPA. Spojené státy zastupují zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Následně jednání kvůli dalšímu programu opustil.
před 24 mminutami

Pomoc Ukrajině oslabí, píší v zahraničí o nové vládě

V Česku nově povládne koalice populistických a krajně pravicových či protiunijních stran, píší světové tiskové agentury a některá evropská média po jmenování ministrů kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zmiňují mimo jiné ohrožení pomoci Ukrajině nebo čínskou zkušenost nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
před 47 mminutami

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

Unijní ministři zahraničí schválili uvalení sankcí na dalších čtrnáct osob a subjektů v souvislosti s ruskými hybridními útoky vůči Evropské unii. Jde i o tři české návrhy, uvedlo stálé zastoupení Česka při EU. Nové sankce se týkají mimo jiné ruské hackerské skupiny Cadet Blizzard, která útočila i v tuzemsku. EU zároveň rozšiřuje sankce na Bělorusko za hybridní hrozby, mimo jiné kvůli dění v Litvě.
10:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Mezi oběťmi útoku v Sydney je blízká přítelkyně Čaputové

Jedna z obětí nedělního útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney je Slovenka, uvedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní byla oběť její blízkou přítelkyní. Slovenský prezident Peter Pellegrini potvrdil, že jedna z obětí je Slovenka. Australští činitelé mezitím zveřejnili jména dvou útočníků. Agentura Reuters také informovala, že muž, který odzbrojil jednoho z útočníků, se po operaci střelných poranění paže a ruky zotavuje v nemocnici.
09:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Evropský parlament pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS 2. Cílem je podle Nerudové posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie.
11:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Prezidentem Chile byl zvolen krajně pravicový politik José Antonio Kast, který v nedělním druhém kole voleb porazil levicovou konkurentku Jeannette Jaraovou. Po sečtení téměř sta procent okrsků získal Kast téměř 58,2 procenta hlasů, zatímco Jaraová dostala 41,8 procenta. Média se shodují, že Chile bude mít po jasném Kastově vítězství nejpravicovější vedení od konce diktatury Augusta Pinocheta v roce 1990.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Pařížský Louvre je zavřený, zaměstnanci stávkují

Pracovníci pařížského muzea Louvre v pondělí „jednomyslně“ schválili vstup do časově neomezené stávky. Oznámily to odborové svazy CFDT a CGT, které tyto pracovníky zastupují a které k takovému protestu vyzvaly. Jde o další ránu pro světoznámé muzeum po říjnové loupeži královských šperků, poznamenala agentura AP. Vyhlášení stávky znamená, že by se muzeum vůbec nemělo během dne otevřít.
před 2 hhodinami
Načítání...