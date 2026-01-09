Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Důležité
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přijel na Ukrajinu. O záměru navštívit zemi, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, informoval v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Už před návštěvou se šéfové diplomacií shodli na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly jejich vztahy pozitivnější.

Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v Česku Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa Poslanecké sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury.

Záležitost si prý vyjasnili a Macinka ji považuje za uzavřenou, uvedl. „Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil.

Sybiha v úterý na síti X oznámil, že s Macinkou mluvil hlavně o vztazích mezi Ukrajinou a Českem. „Rozhodli jsme se obrátit list co do výměny prohlášení z posledních dnů a posílit náš politický dialog na úrovni ministerstev zahraničí, který bude založený na vzájemném respektu a strategickém partnerství,“ napsal. „Ukrajina a Česko jsou skuteční přátelé a spojenci,“ připojil.

Pokračující podpora Ukrajiny

Macinku informoval o tom, že Ukrajina má zájem na obranné spolupráci s Českem i na podílu Česka do obnovy Ukrajiny. Hovořili také o situaci na bojišti ve válce s Ruskem a ruských útocích na ukrajinský energetický systém. „Mluvili jsme o úsilí dosáhnout míru a shodli jsme se na tom, že neexistuje jiná alternativa než donutit Rusko, aby svoji agresi co nejdříve zastavilo,“ napsal. Sybiha pozval Macinku na Ukrajinu a šéf české diplomacie potvrdil, že cestu v nejbližší době podnikne.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO).

Na Ukrajinu dostal pozvání také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.

Macinka se ve středečním Interview ČT24 vyslovil pro podporu Ukrajiny. „Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pak v úterý uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, naopak ji bude koordinovat. Na síti X napsal, že do ní nepůjdou žádné peníze českých občanů. Před loňskými parlamentními volbami naopak šéf hnutí ANO sliboval zrušení iniciativy.

