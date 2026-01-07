Bezpečnostní rada státu projedná budoucnost muniční iniciativy

Za účasti prezidenta Petra Pavla se poprvé v novém složení schází Bezpečnostní rada státu (BRS). Měla by probírat budoucnost muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) před volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. V úterý po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných v Paříži uvedl, že Česko muniční iniciativu rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, doplnil.
Česko na muniční iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko.
Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.
BRS je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další ministři podle rozhodnutí kabinetu. Babišova vláda v prosinci rozhodla, že BRS bude mít osm členů.
Místopředsedou rady je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), dalšími členy jsou ministři obrany, zahraničí, financí, vnitra, spravedlnosti a dopravy. Tajemníkem BRS je poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.