Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl pro americkou televizi PBS, že po amerických a izraelských útocích na jeho zemi neočekává žádná další jednání o íránském jaderném programu. Zdůraznil také, že útoky program zničit nemohou. Zmínil rovněž, že Teherán je připraven pokračovat v raketových úderech, dokud to bude nutné.
Arakčí konkrétně řekl, že americké a izraelské údery sice cílí na íránská nukleární střediska, ale jaderný program země zničit nemohou. „Protože je to pokročilá technologie, kterou jsme sami vyvinuli,“ prohlásil.
Spojené státy a Izrael zahájily útoky proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa však nabízeli i různé jiné důvody začátku války. Šéf Bílého domu nicméně v pondělí prohlásil, že kdyby USA nenašly odvahu udeřit, získal by Teherán nukleární zbraně.
Před vypuknutím války se konala za zprostředkování Ománu nepřímá jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu. Írán trval na tom, že se nevzdá svého práva na obohacování uranu, ale viděl možnost uzavřít dohodu, která zaručí, že jeho jaderný program bude mírový.
„Odpalování střel zabránit nedokážou“
Ministr také sdělil, že Američané a Izraelci útočí i na raketová zařízení, odpalování střel ale prý zabránit nedokážou.
Írán na americké a izraelské útoky reaguje odvetnými údery též na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich americké základny použité k útočným operacím.
„Jsme dobře připraveni pokračovat v útocích našimi raketami tak dlouho, dokud to bude třeba,“ varoval Arakčí. Agentura AFP v této souvislosti poznamenala, že Trump v pondělí prohlásil, že válka s Íránem „se blíží ke konci“.