Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl pro americkou televizi PBS, že po amerických a izraelských útocích na jeho zemi neočekává žádná další jednání o íránském jaderném programu. Zdůraznil také, že útoky program zničit nemohou. Zmínil rovněž, že Teherán je připraven pokračovat v raketových úderech, dokud to bude nutné.

Arakčí konkrétně řekl, že americké a izraelské údery sice cílí na íránská nukleární střediska, ale jaderný program země zničit nemohou. „Protože je to pokročilá technologie, kterou jsme sami vyvinuli,“ prohlásil.

Spojené státy a Izrael zahájily útoky proti Íránu s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa však nabízeli i různé jiné důvody začátku války. Šéf Bílého domu nicméně v pondělí prohlásil, že kdyby USA nenašly odvahu udeřit, získal by Teherán nukleární zbraně.

Před vypuknutím války se konala za zprostředkování Ománu nepřímá jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu. Írán trval na tom, že se nevzdá svého práva na obohacování uranu, ale viděl možnost uzavřít dohodu, která zaručí, že jeho jaderný program bude mírový.

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy
Jaderná elektrárna Búšehr

„Odpalování střel zabránit nedokážou“

Ministr také sdělil, že Američané a Izraelci útočí i na raketová zařízení, odpalování střel ale prý zabránit nedokážou.

Írán na americké a izraelské útoky reaguje odvetnými údery též na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich americké základny použité k útočným operacím.

„Jsme dobře připraveni pokračovat v útocích našimi raketami tak dlouho, dokud to bude třeba,“ varoval Arakčí. Agentura AFP v této souvislosti poznamenala, že Trump v pondělí prohlásil, že válka s Íránem „se blíží ke konci“.

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump
Donald Trump


Výběr redakce

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

před 30 mminutami
Reportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

VideoReportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

před 1 hhodinou
O Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

VideoO Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

před 1 hhodinou
Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

před 4 hhodinami
Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

02:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl pro americkou televizi PBS, že po amerických a izraelských útocích na jeho zemi neočekává žádná další jednání o íránském jaderném programu. Zdůraznil také, že útoky program zničit nemohou. Zmínil rovněž, že Teherán je připraven pokračovat v raketových úderech, dokud to bude nutné.
před 30 mminutami

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie vyšle do oblasti Perského zálivu vojenský průzkumný letoun a do Spojených arabských emirátů dodá rakety. V úterý to dle agentury Reuters oznámil australský premiér Anthony Albanese s tím, že cílem podpory je pomoci tamním zemím bránit se před nevyprovokovanými íránskými útoky. Írán čelí americkým a izraelským úderům, na které reaguje odvetnými útoky i na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich umístěné americké základny použité k útokům.
před 4 hhodinami

Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou údajně moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem. Tvrdí to íránské revoluční gardy, uvedla v noci na úterý agentura Reuters. Írán čelí americkým a izraelským útokům, podniká vlastní protiútoky a rovněž napadá americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Kvůli válce nyní Hormuzským průlivem neproplouvají téměř žádné tankery.
02:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

Turecko oznámilo, že NATO v jeho vzdušném prostoru zničilo balistickou raketu vypálenou z Íránu. USA uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v turecké Adaně. Írán také vypálil na Izrael svou první salvu střel po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce. Zdravotníci v Izraeli nejprve informovali o jedné lehce zraněné ženě, později byl zabit jeden člověk a další dvě osoby zraněny. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů. Další dron zaútočil na rafinerii bahrajnské společnosti Bapco.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v pondělí reportérce CBS News řekl, že válka proti Íránu je téměř u konce. Později na tiskové konferenci dle Reuters prohlásil, že americké síly začaly útočit na íránské továrny na výrobu dronů. USA jsou podle něj výrazně napřed oproti původnímu plánu operace odhadované na čtyři až pět týdnů. V rozhovoru pro NBC News Trump sdělil, že je předčasné hovořit o zabavování íránské ropy. Vyloučit tuto možnost ale podle něj nelze. Šéf Bílého domu podle Kremlu také v pondělí telefonoval s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ceny ropy prudce rostly. Po skončení obchodování ale začaly výrazně klesat

Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Posléze část zisků smazaly a vrátily se pod tuto hranici. Po skončení obchodování začala ropa dokonce výrazně oslabovat. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Kvůli konfliktu na Blízkém východě prudce roste také cena plynu.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Video„Ženy toho mají dost.“ V Německu se protestovalo za rovné odměňování

Německo v rozdílu mezi hodinovou mzdou mužů a žen oproti evropskému průměru zaostává. Zatímco ten evropský činí jedenáct procent, průměrná sazba Němek je o šestnáct procent nižší než u Němců. Větší nerovnost při tom panuje na západě země než na území někdejší NDR. Platforma Genug – Enough tak na pondělí 9. března vyzvala ke globální stávce za rovné podmínky a proti násilí na ženách. Hlavní sdělení znělo „Ženy toho mají dost“.
před 11 hhodinami

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izraelská armáda podnikla další vlnu úderů na jižní předměstí Bejrútu. Síly židovského státu podle agentury AFP tvrdí, že cílily na finanční instituci al-Kard al-Hasan, která je oficiálně neziskovou charitou teroristického proíránského hnutí Hizballáh. Skupina naopak bez důkazů uvedla, že svádí boje s izraelskými vojáky, které vysadily vrtulníky na východě Libanonu u hranic se Sýrií. Podle deníku Ha'arec se na severu Izraele rozezněly sirény kvůli útokům ze strany Íránu a Hizballáhu.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...