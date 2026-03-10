Austrálie poskytne zemím Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům rakety


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Austrálie vyšle do oblasti Perského zálivu vojenský průzkumný letoun a do Spojených arabských emirátů dodá rakety. V úterý to podle agentury Reuters oznámil australský premiér Anthony Albanese s tím, že cílem podpory je pomoci tamním zemím bránit se před nevyprovokovanými íránskými útoky. Írán čelí americkým a izraelským útokům, na které reaguje odvetnými údery i na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

„Naše zapojení je čistě obranné,“ řekl Albanese. „A je to na obranu Australanů, kteří jsou v oblasti, a také na obranu našich přátel ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl. Australský premiér zdůraznil, že země nevyšle žádné vojáky, kteří by se v Íránu zúčastnili případné intervence. Rovněž dodal, že Austrálie není účastníkem války.

Letoun, který Austrálie nasadí na ochranu vzdušného prostoru států v regionu, bude Boeing E-7A Wedgetail. Tento stroj, který slouží jako systém včasné výstrahy, bude sloužit v oblasti prozatím čtyři týdny. Spojené arabské emiráty pak budou moci využívat pokročilé střely středního doletu vzduch–vzduch.

V době vypuknutí války pobývalo na Blízkém východě asi 115 tisíc Australanů, mezitím se odtud do vlasti komerčními lety vrátilo asi 2600 Australanů, informuje Reuters.

