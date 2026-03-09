Fregaty i letadlová loď. Francie chce ochránit tankery v Hormuzu


Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil podle agentur francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Kypru. Cílem bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzské hlavy státu by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy.

Macron dodal, že všechny francouzské kroky jsou výlučně obranné. Paříž nechá ve východním Středomoří, v Rudém moři a u Hormuzského průlivu rozmístit osm fregat, dvě lodě s vrtulníky a svou letadlovou loď Charles de Gaulle, která se nachází u Kréty. Francie tak chce zaručit svobodu a bezpečnost námořní dopravy.

„Připravujeme s evropskými a mimoevropskými zeměmi výlučně obrannou misi,“ uvedl Macron ohledně Hormuzského průlivu. Cílem bude podle něj doprovázet tankery a nákladní lodě, „až to bude možné, po ukončení nejžhavější fáze konfliktu“.

Macron je v pondělí na návštěvě Kypru, aby vyjádřil podporu ostrovu, který se stal terčem útoků dronů v souvislosti se současnou válkou na Blízkém východě. „Útok na Kypr je útokem na Evropu,“ řekl. Dodal, že ochrana Kypru je klíčová pro Francii i pro celou EU. Na britskou základnu na ostrově minulý týden dopadl nejméně jeden dron, pocházející zřejmě z Libanonu. V reakci některé evropské státy, vedle Francie také Itálie, Řecko a Španělsko, vyslaly k ostrovu bojové lodě. Řecko, jehož premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil ostrov společně s Macronem, vyslalo i bojové letouny F-16.

Vyslání strojů F-16 na severní část ostrova, kde žije turecká populace, oznámilo v pondělí i Turecko. Na severu Kypru se nachází republika, kterou uznává jen Ankara.

Macron v pondělí odpoledne navštíví i letadlovou loď Charles de Gaulle, která se z Atlantického oceánu přesunula ke Krétě.

Hormuzský průliv je celosvětově významnou námořní trasou pro přepravu ropy ze zemí Perského zálivu. Írán v rámci své odvety za izraelské a americké údery útočí na řadu zemí v regionu. S některými z nich má Francie obranné dohody, připomněla v uplynulých dnech Paříž. Írán útoky odůvodňuje tím, že z amerických základen v těchto zemích jsou na něj podnikány údery.

