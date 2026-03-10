Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Vyšetřovatelé v americkém státě Nové Mexiko v pondělí začali prohledávat ranč Zorro, kde sexuální delikvent Jeffrey Epstein kdysi přijímal své hosty, informuje AP. Vyšetřování souvisí s obviněním, že na ranči byly sexuálně zneužívány ženy a dívky.

Kancelář státního zástupce Nového Mexika Raúla Torreze oznámila, že úřady prohlídku provádějí se souhlasem současných majitelů ranče. Torrez už v únoru uvedl, že obnovil vyšetřování týkající se tohoto ranče.

Původní případ byl uzavřen v roce 2019 na žádost federálních prokurátorů v New Yorku. Podle státních prokurátorů ale „nové informace obsažené v dříve utajených spisech Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyžadují další přezkum“.

Podle agentury Reuters prohlídka souvisí s novými informacemi obsaženými v dokumentech, které ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo v lednu. A to včetně obvinění, že Epstein nařídil pohřbít těla dvou mladých cizinek v kopcích nedaleko ranče. Zákonodárci ve státě Nové Mexiko také zřídili novou komisi, která má prověřit někdejší aktivity na ranči, připomněla agentura AP.

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče
Ranč Zorro v Novém Mexiku

Podle obvinění areál navštěvovali vlivní muži, mimo jiné i bývalý guvernér státu Nové Mexiko. Zároveň se měl stát místem, kde Epstein plánoval uskutečnit svůj údajný záměr „rozšířit svou DNA mezi lidstvo“ tím, že by oplodnil co nejvíce žen, napsal deník The New York Times (NYT). Podle deníku The Guardian neprobíhalo doposud na ranči žádné aktivní trestní vyšetřování.

„Vítaný krok na cestě k pravdě a spravedlnosti“

Ranč Zorro v Novém Mexiku, ležící zhruba 48 kilometrů od Santa Fe, koupil Epstein v roce 1993 od někdejšího demokratického guvernéra Bruce Kinga. Na pozemku si postavil vilu i soukromou ranvej.

Nemovitost z pozůstalosti po Epsteinovi byla v roce 2023 prodána. Výtěžek z transakce byl použit na úhradu dluhů vůči věřitelům. Nový majitel ranče, dallaský realitní magnát Don Huffines, přislíbil, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Huffines, který minulý týden vyhrál republikánské primárky na post texaského státního kontrolora, v prohlášení pro NYT sdělil, že prohlídka je „vítaným krokem na cestě k pravdě a spravedlnosti“.

Dodal, že jeho rodina plně kooperuje s úřady v Novém Mexiku, aby bylo zajištěno důkladné vyšetření „jakéhokoli možného pochybení ze strany bývalého majitele nemovitosti“. Po koupi Huffines areál přejmenoval na San Rafael Ranch, podle patrona uzdravení, a avizoval, že jej chce přeměnit na křesťanské duchovní centrum.

Vláda USA zveřejnila část Epsteinových spisů týkající se obvinění Trumpa
Socha zobrazující Donalda Trumpa a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, jak spolu tančí, se po delší době znovu objevila poblíž amerického Kapitolu ve Washingtonu

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Donalda Trumpa či Billa Clintona, ačkoliv současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny oficiálně obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

Kongresový výbor zveřejnil záznamy výpovědí Clintonových kvůli Epsteinovi
Bill Clinton

Výběr redakce

Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi

Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi

před 1 mminutou
Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

09:16Aktualizovánopřed 23 mminutami
Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

před 26 mminutami
Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

před 2 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

VideoReportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

před 3 hhodinami
O Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

VideoO Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

před 3 hhodinami
Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

před 6 hhodinami
Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

02:05Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi

Vyšetřovatelé v americkém státě Nové Mexiko v pondělí začali prohledávat ranč Zorro, kde sexuální delikvent Jeffrey Epstein kdysi přijímal své hosty, informuje AP. Vyšetřování souvisí s obviněním, že na ranči byly sexuálně zneužívány ženy a dívky.
před 1 mminutou

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izraelská letadla v noci na úterý bombardovala několik cílů na jihu a východě Libanonu, podle agentury AFP šlo o sídla proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Izraelská armáda pak opět vyzvala k evakuaci oblastí Libanonu jižně od řeky Lítání a varovala před dalším úderem. Hizballáh v ranních hodinách podle televize al-Džazíra naopak zaútočil na sever židovského státu a jeho vojáky v Libanonu. Sýrie navíc obvinila toto hnutí z odpálení střel na svou základnu.
09:16Aktualizovánopřed 23 mminutami

Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

Automobilka Škoda Auto v úterý oznámila, že v loňském roce zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Naopak její mateřský koncern Volkswagen reportoval propad provozního zisku o 53 procent na 8,9 miliardy eur (216,6 miliardy korun) a čistého zisku o 44 procent na 6,9 miliardy eur (167,9 miliardy korun).
před 26 mminutami

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl pro americkou televizi PBS, že po amerických a izraelských útocích na jeho zemi neočekává žádná další jednání o íránském jaderném programu. Zdůraznil také, že útoky program zničit nemohou. Zmínil rovněž, že Teherán je připraven pokračovat v raketových úderech, dokud to bude nutné.
před 2 hhodinami

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie vyšle do oblasti Perského zálivu vojenský průzkumný letoun a do Spojených arabských emirátů dodá rakety. V úterý to dle agentury Reuters oznámil australský premiér Anthony Albanese s tím, že cílem podpory je pomoci tamním zemím bránit se před nevyprovokovanými íránskými útoky. Írán čelí americkým a izraelským úderům, na které reaguje odvetnými útoky i na země, které se náletů neúčastní, ale jsou v nich umístěné americké základny použité k útokům.
před 6 hhodinami

Íránské gardy slibují za vyhoštění diplomatů USA a Izraele volnou plavbu Hormuzem

Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou údajně moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem. Tvrdí to íránské revoluční gardy, uvedla v noci na úterý agentura Reuters. Írán čelí americkým a izraelským útokům, podniká vlastní protiútoky a rovněž napadá americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Kvůli válce nyní Hormuzským průlivem neproplouvají téměř žádné tankery.
02:05Aktualizovánopřed 7 hhodinami

NATO nad Tureckem zničilo íránskou balistickou raketu

Turecko oznámilo, že NATO v jeho vzdušném prostoru zničilo balistickou raketu vypálenou z Íránu. USA uzavřely kvůli bezpečnostním rizikům svůj konzulát v turecké Adaně. Írán také vypálil na Izrael svou první salvu střel po zvolení nového nejvyššího duchovního vůdce. Zdravotníci v Izraeli nejprve informovali o jedné lehce zraněné ženě, později byl zabit jeden člověk a další dvě osoby zraněny. Při útoku íránského dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpělo zranění 32 civilistů. Další dron zaútočil na rafinerii bahrajnské společnosti Bapco.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Válka proti Íránu je téměř u konce, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v pondělí reportérce CBS News řekl, že válka proti Íránu je téměř u konce. Později na tiskové konferenci dle Reuters prohlásil, že americké síly začaly útočit na íránské továrny na výrobu dronů. USA jsou podle něj výrazně napřed oproti původnímu plánu operace odhadované na čtyři až pět týdnů. V rozhovoru pro NBC News Trump sdělil, že je předčasné hovořit o zabavování íránské ropy. Vyloučit tuto možnost ale podle něj nelze. Šéf Bílého domu podle Kremlu také v pondělí telefonoval s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...