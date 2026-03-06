Vláda USA zveřejnila část Epsteinových spisů týkající se obvinění Trumpa

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty FBI související s obviněním, že prezident Donald Trump sexuálně napadl nezletilou dívku. V únoru se v amerických médiích objevily zprávy, že ministerstvo tyto dokumenty zadržovalo. Trumpova administrativa v souvislosti s tím čelila ze strany demokratických zákonodárců obvinění z „největšího zastírání pravdy vládou v novodobých dějinách“.
Nově zveřejněné dokumenty obsahují záznamy o rozhovorech, které agenti FBI v roce 2019 vedli s ženou, jež Epsteina i Trumpa obvinila, že ji sexuálně zneužili před desítkami let, když byla nezletilá. Žena podle záznamů FBI mimo jiné řekla, že se ji Trump pokusil přinutit k orálnímu sexu poté, co mu ji Epstein v osmdesátých letech minulého století v New Yorku nebo New Jersey představil. Tehdy jí bylo mezi třinácti a patnácti lety.
Ministerstvo spravedlnosti původně zveřejnilo pouze dokumenty o obviněních ženy proti Epsteinovi. Na chybějící dokumenty o Trumpovi v únoru upozornila média s odkazem na rejstřík vyšetřovacích materiálů, ve kterém je jejich existence zaznamenána a který byl už dříve zveřejněn ve spisech.
Záznamy, které ministerstvo ve čtvrtek zpřístupnilo na svém webu, jsou součástí patnácti dokumentů, které chybně označilo za duplikáty, a proto je nezveřejnilo dříve, tvrdí podle Reuters úřad. Ministerstvo v minulosti rovněž tvrdilo, že některé ze spisů o Epsteinově případu, které zveřejnilo, obsahují nepravdivá a senzacechtivá tvrzení o prezidentovi.
Kongresmani kritizují ministerstvo
Ministerstvo spravedlnosti čelí kritice Kongresu kvůli způsobu, jakým spisy o Epsteinovi zveřejňuje. Kompletní zveřejnění spisů mu ukládá zákon, který loni v listopadu drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu.
Sněmovní výbor pro dohled tento týden odhlasoval předvolání ministryně spravedlnosti Pam Bondiové. Zákonodárci, včetně některých republikánů, chtějí, aby ministryně zodpověděla jejich otázky o tom, jak vláda ve zveřejňování dokumentů postupuje.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny oficiálně obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.