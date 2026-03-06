Britská policie zatkla čtyři muže podezřelé ze špionáže pro Írán, kteří podle ní sledovali místa a osoby spojené s londýnskou židovskou komunitou. Podle agentury Reuters to v pátek oznámila londýnská metropolitní policie, která proti mužům provedla zásahy ve čtvrti Barnet na severu Londýna a ve městě Watford, které leží asi 24 kilometrů na sever od hlavního města.
Jeden ze zadržených mužů je Íránec, tři další mají britsko-íránské občanství. Všichni jsou ve věku od 22 do 55 let. Policie rovněž zadržela dalších šest mužů podezřelých z napomáhání pachateli. Vyšetřování podle policie probíhá již delší dobu a páteční zatýkání je jeho součástí, uvedla velitelka metropolitní policie Helen Flanaganová.
Flanaganová zároveň uvedla, že policie chápe obavy veřejnosti, zejména židovské komunity, a vyzvala občany k ostražitosti.
Británie se v současnosti snaží posílit ochranu komunit náchylných k cíleným útokům a zvýšit dohled nad zahraničními aktivitami, které mohou ohrozit domácí bezpečnost. Vyšetřování bude podle policie pokračovat a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile to dovolí probíhající bezpečnostní opatření.
Londýnská policie zatýkání oznámila v době, kdy Spojené státy a Izrael pokračují ve vojenských úderech na Írán, který reaguje odvetnými útoky na Izrael, americké základny a další cíle v regionu. Británie se do útočných operací přímo nezapojuje, ale poskytuje podporu v rámci regionální obrany.
Britští zákonodárci i zpravodajské služby dlouhodobě varují před bezpečnostními hrozbami, které Írán představuje pro Británii. Podobná varování zaznívají i v dalších zemích – Austrálie například spojuje některé antisemitské útoky právě s vládou v Teheránu. Podle policie existuje riziko, že zahraniční aktivity Íránu mohou podporovat cílené útoky proti židovským komunitám.