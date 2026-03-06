Ukrajina obviňuje Maďarsko z držení sedmi lidí jako rukojmí a zabavení peněz


před 6 mminutami|Zdroj: BBC

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil maďarské úřady z toho, že v Budapešti zajaly sedm ukrajinských občanů. Podle šéfa diplomacie má jít o zaměstnance ukrajinské státní spořitelny Oščadbank. Sybiha tvrdí, že Maďarsko je drží jako rukojmí, a dodal, že důvody zadržení dosud známé nejsou. Maďarská vláda zatím situaci nekomentovala.

„V Budapešti drží maďarské úřady jako rukojmí sedm ukrajinských občanů. Důvody jsou stále neznámé, stejně jako jejich aktuální stav,“ informoval na sociální síti ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Zaměstnanci cestovali ve dvou autech s hotovostí v hodnotě osmdesáti milionů dolarů (asi 1,67 miliardy korun) mezi Rakouskem a Ukrajinou. Úřady zaslaly dopis, ve kterém požadovaly návrat zaměstnanců, uvedl Sybiha.

Oščadbank ve svém prohlášení uvedla, že zaměstnanci „byli neoprávněně zadrženi v Maďarsku“ a že podle údajů GPS se jejich vozidla nacházejí v Budapešti. Maďarská vláda se zatím k situaci nevyjádřila.

„Hodnota cenností v odcizených vozech činila čtyřicet milionů amerických dolarů, třicet pět milionů eur a devět kilogramů zlata,“ pokračuje prohlášení Oščadbank. Spořitelna požaduje okamžité propuštění zaměstnanců a vrácení majetku na Ukrajinu.

Maďarsko udržuje úzké vztahy s Ruskem a důsledně se staví proti vojenské pomoci Ukrajině, připomíná BBC. Sybiha obvinil Maďarsko ze „státního terorismu a vydírání“. „Mluvíme o tom, že Maďarsko bere rukojmí a krade peníze,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie.

Aktuálně z rubriky Svět

USA dočasně povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

Americká vláda na třicet dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
Právě teď

Írán dále útočí na okolní země, v Bahrajnu poničil hotel

Írán v noci na pátek pokračoval v odvetných úderech za americko-izraelské útoky. Íránské vzdušné údery zasáhly v metropoli Bahrajnu hotel a dva domy. Saúdská Arábie zlikvidovala tři rakety mířící na vojenskou základnu, informují tiskové agentury. Írán také uvedl, že vyslal rakety na Tel Aviv. Izraelská armáda avizovala další vlnu úderů na Teherán, oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů.
04:59Aktualizovánopřed 3 mminutami

V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
06:19Aktualizovánopřed 38 mminutami

VideoZa úbytek ptactva může intenzivní zemědělství, ukazuje nový výzkum

Množství ptactva klesá v Severní Americe plošně a čím dál rychleji. Takové jsou závěry nového výzkumu, podíleli se na něm i čeští vědci. Na vině je podle výzkumníků intenzivní celoroční zemědělství na velké ploše i používání speciálních hnojiv a pesticidů. S pomocí tisíců lokálních výzkumů vědci zjistili, že v Severní Americe létá o miliardy ptáků méně než před několika desítkami let. Podobné trendy je ale podle expertů možné sledovat i na českých polích nebo v českých lesech.
před 57 mminutami

USA oznámily obnovení diplomatických styků s Venezuelou

Spojené státy a Venezuela obnoví diplomatické styky přerušené v roce 2019. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí, dva měsíce po americkém únosu autoritářského venezuelského vůdce Nicoláse Madura. Ve stejný den americký ministr vnitra Doug Burgum na závěr návštěvy Venezuely řekl, že země dobře zajišťuje bezpečí soukromých investic do těžby ropy a nerostů.
před 6 hhodinami

Sněmovna reprezentantů odmítla rezoluci omezující Trumpa v úderech na Írán

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odmítla demokraty prosazovanou rezoluci, která měla zabránit dalším úderům na Írán bez souhlasu Kongresu, informují tiskové agentury. Opozice nespokojená s tím, že prezident Donald Trump rozpoutal válku bez konzultací se zákonodárci, nepřehlasovala Trumpovy republikány disponující sněmovní většinou. Obdobné usnesení o den dříve neprošlo Senátem.
před 8 hhodinami

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Reuters večer informovala o vzdušném útoku na ubytovací zařízení poblíž íránského hlavního města. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
