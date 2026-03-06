Ukrajina obviňuje Maďarsko z držení sedmi lidí jako rukojmí a zabavení peněz

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil maďarské úřady z toho, že v Budapešti zajaly sedm ukrajinských občanů. Podle šéfa diplomacie má jít o zaměstnance ukrajinské státní spořitelny Oščadbank. Sybiha tvrdí, že Maďarsko je drží jako rukojmí, a dodal, že důvody zadržení dosud známé nejsou. Maďarská vláda zatím situaci nekomentovala.
„V Budapešti drží maďarské úřady jako rukojmí sedm ukrajinských občanů. Důvody jsou stále neznámé, stejně jako jejich aktuální stav,“ informoval na sociální síti ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Zaměstnanci cestovali ve dvou autech s hotovostí v hodnotě osmdesáti milionů dolarů (asi 1,67 miliardy korun) mezi Rakouskem a Ukrajinou. Úřady zaslaly dopis, ve kterém požadovaly návrat zaměstnanců, uvedl Sybiha.
Oščadbank ve svém prohlášení uvedla, že zaměstnanci „byli neoprávněně zadrženi v Maďarsku“ a že podle údajů GPS se jejich vozidla nacházejí v Budapešti. Maďarská vláda se zatím k situaci nevyjádřila.
„Hodnota cenností v odcizených vozech činila čtyřicet milionů amerických dolarů, třicet pět milionů eur a devět kilogramů zlata,“ pokračuje prohlášení Oščadbank. Spořitelna požaduje okamžité propuštění zaměstnanců a vrácení majetku na Ukrajinu.
Maďarsko udržuje úzké vztahy s Ruskem a důsledně se staví proti vojenské pomoci Ukrajině, připomíná BBC. Sybiha obvinil Maďarsko ze „státního terorismu a vydírání“. „Mluvíme o tom, že Maďarsko bere rukojmí a krade peníze,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie.