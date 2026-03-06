Hosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek rozhodla nevydat premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu dolní komory Tomia Okamuru (SPD) k trestnímu stíhání. O tom, jestli se jedná o naplnění důvodu, proč mají poslanci imunitu, nebo naopak špatnou zprávu pro důvěru v justici a spravedlnost, debatovali pozvaní poslanci v Událostech, komentářích. Podle Heleny Válkové (ANO) byl institut imunity aplikován správně. „Možná že je teď v současné době (…) nedostatečně konkrétní a to vede ke sporům,“ připouští ale. „Poslanecká imunita je tady od toho, aby chránila před neoprávněnou šikanou představitele moci zákonodárné před mocí výkonnou nebo soudní. (…) Skutečně potřebuje Andrej Babiš, aby byl bráněn před sebou samým?“ ptal se Karel Dvořák (STAN). Svůj pohled připojili také Karel Haas (ODS), Kateřina Stojanová (Piráti), Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) a Matěj Gregor (Motoristé). Pořadem provázel Lukáš Dolanský.
V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu
V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou
ŽivěPoslance čeká volba dětského ombudsmana a místopředsedy sněmovny
Sněmovna bude v pátek volit poprvé dětského ombudsmana. Znovu budou poslanci vybírat posledního místopředsedu dolní komory, předsedy dvou sněmovních komisí a několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ve druhém čtení by měli poslanci projednat navrhované přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz VZP mezi šest menších zdravotních pojišťoven.
Krize bydlení se prohlubuje, zdražují i panelové byty
Bydlení představuje jeden z dlouhodobě skloňovaných problémů, které Česko sužují – z průzkumu Iniciativy pro dostupné bydlení a developerské společnosti Central Group vyplývá, že to tak vnímá téměř polovina obyvatel. Odborná veřejnost opakuje, že aby se růst cen minimálně zastavil, je potřeba zrychlit povolování řízení a odbourat byrokracii. Čím dál tím míň dostupné jsou i byty v panelových domech. Pomoci má nový stavební zákon, jeho podobu ale ještě na přelomu roku část expertů kritizovala.
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila
Pohonné hmoty v Česku po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě zdražily. Nafta se prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. Příčinou jsou rostoucí ceny ropy. V meziročním srovnání jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS.
Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Soudní řízení s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem v dotačním případu Čapí hnízdo nyní pokračovat nebude. Sněmovna nevydala Babiše k trestnímu stíhání v souladu s dřívějším doporučením mandátového a imunitního výboru. Poslanci podobně zamítli vydání předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání v kauze předloňských volebních plakátů jeho hnutí. Nesouhlas s vydáním podpořili v obou případech všichni přítomní poslanci koaliční většiny ANO, SPD a Motoristů.
V Praze přistál let s dalšími Čechy z Dubaje a Ammánu
Na pražském letišti přistálo před pátou odpoledne letadlo z jordánského Ammánu společnosti Smartwings, přistát mělo už v 15:20. Letadlo si od aerolinek pronajal stát. Se zhruba osmdesátiminutovým zpožděním dorazilo před 14:00 i letadlo Emirates z Dubaje. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl odpoledne, že letiště v Ománu je přetížené. Jeden vládní speciál tam ale podle něj přistál a lidé jsou už na cestě do Česka. Lidé se vrací kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA
Česko v návrhu státního rozpočtu na letošní rok podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci (NATO), co se týče jejich podílu na hrubém domácím produktu (HDP). Podle Merricka hrozí i to, že nesplní své závazky vůči NATO ohledně budování schopností své armády. Letošní navrhovaný rozpočet je maximum možného pro tento rok, reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).
