Poslance čeká volba dětského ombudsmana a místopředsedy sněmovny

Sněmovna bude v pátek volit poprvé dětského ombudsmana. Znovu budou poslanci vybírat posledního místopředsedu dolní komory, předsedy dvou sněmovních komisí a několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ve druhém čtení by měli poslanci projednat navrhované přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz VZP mezi šest menších zdravotních pojišťoven.
O pozici veřejného ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm. Jediným kandidátem ve volbě místopředsedy sněmovny je opět předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Koalice se k jeho nominaci staví spíše odmítavě, v minulosti dvakrát neuspěl.
Ve volbě členů správní rady VZP opět figurují například bývali ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Poslance čeká také třeba volba členů rad trojice veřejnoprávních médií.
Převod peněz mezi zdravotní pojišťovny má podle zdůvodnění zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Skupina opozičních poslanců patrně předloží pozměňovací návrh, který předpokládá jiný, podle ní spravedlivější způsob přerozdělení.
V úvodním kole by mohli poslanci projednat předlohu o digitální ekonomice. Zákon má podle vlády hlavně zajistit bezpečnější on-line prostředí jeho uživatelům a zároveň nastavit rovné podmínky pro firmy působící na internetu. V prvním čtení je rovněž novela o zúžení okruhu lidí oprávněných žádat o poradenství podle zákona o podpoře bydlení.