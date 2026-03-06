Poslance čeká volba dětského ombudsmana a místopředsedy sněmovny


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovna bude v pátek volit poprvé dětského ombudsmana. Znovu budou poslanci vybírat posledního místopředsedu dolní komory, předsedy dvou sněmovních komisí a několik členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ve druhém čtení by měli poslanci projednat navrhované přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz VZP mezi šest menších zdravotních pojišťoven.

O pozici veřejného ochránce práv dětí usilují předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, mostecký opatrovnický soudce Martin Beneš a advokát a někdejší ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Funkci zřídil zákon k loňskému červenci, zatím ji plní zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm. Jediným kandidátem ve volbě místopředsedy sněmovny je opět předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Koalice se k jeho nominaci staví spíše odmítavě, v minulosti dvakrát neuspěl.

Ve volbě členů správní rady VZP opět figurují například bývali ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Poslance čeká také třeba volba členů rad trojice veřejnoprávních médií.

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)

Převod peněz mezi zdravotní pojišťovny má podle zdůvodnění zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Skupina opozičních poslanců patrně předloží pozměňovací návrh, který předpokládá jiný, podle ní spravedlivější způsob přerozdělení.

V úvodním kole by mohli poslanci projednat předlohu o digitální ekonomice. Zákon má podle vlády hlavně zajistit bezpečnější on-line prostředí jeho uživatelům a zároveň nastavit rovné podmínky pro firmy působící na internetu. V prvním čtení je rovněž novela o zúžení okruhu lidí oprávněných žádat o poradenství podle zákona o podpoře bydlení.

Víc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni
Ilustrační foto

