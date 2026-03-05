Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Pohonné hmoty v Česku po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. Příčinou jsou rostoucí ceny ropy. V porovnání se situací před rokem jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny plynu silně kolísají.
Vyšší tempo zdražování pohonných hmot se s ohledem na dění v zemích Perského zálivu, které zajišťují podle loňských dat Mezinárodní energetické agentury kolem 27 procent světové produkce ropy, čekalo. Při omezení dodávek ropy by mohlo být podle nedávného vyjádření analytiků i o pět korun za litr.
Před rokem platili motoristé v Česku za benzin o 1,58 koruny na litru více a za naftu o padesát haléřů více.
Nejlevnější paliva v současné době natankují řidiči ve Zlínském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 34,04 koruny a nafta za 34,34 koruny. Naopak nejdražší paliva jsou nadále v hlavním městě. Litr benzinu u pražských čerpacích stanic stojí průměrně 35,84 Kč a diesel 36,41 Kč za litr.
Ropa dál zdražuje
Ceny ropy se ve čtvrtek dál prudce zvyšují. Ženou je nahoru obavy z dlouhodobého narušení dodávek kvůli válce s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 10:00 SEČ přidávala 3,3 procenta a pohybovala se nad 84 dolary (zhruba 1760 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 3,9 procenta na bezmála 78 dolarů (zhruba 1630 korun) za barel.
Cena ropy Brent vzrostla od začátku víkendových amerických a izraelských útoků proti Íránu přibližně o šestnáct procent. V úterý dočasně dosáhla 85,12 dolaru (zhruba 1780 korun) a tedy nejvyšší úrovně od července 2024.
Hlavní obavou trhu zůstává propustnost Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy. Lodní doprava touto vodní cestou prakticky ustala. Faktická blokáda průlivu narušila dodávky ropy od producentů v Perském zálivu a donutila těžařské státy snížit produkci.
Íránské revoluční gardy informovaly o útoku na ropný tanker v severním Perském zálivu. Loď podle jejich webu hoří.
Čínská vláda podle zdrojů agentury Reuters požádala firmy, aby pozastavily podepisování nových smluv na vývoz rafinovaných paliv. Mají se také pokusit zrušit již uzavřené dodávky.
Cena plynu výrazně kolísá
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli pokračující válce mezi Izraelem, USA a Íránem výrazně kolísá. Zatímco ráno po středečním poklesu zdražovala až o třináct procent, dopoledne zisky smazala a kolem 10:30 SEČ vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pokles o půl procenta na zhruba 48 eur (1170 korun) za megawatthodinu (MWh).
Evropský trh s plynem je obzvláště zranitelný poté, co letošní dlouhá chladná zima vyčerpala již tak nízké zásoby. Evropa bude muset letos v létě nakoupit více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby je doplnila.
K růstu ceny přispěl ruský diktátor Vladimir Putin, který pohrozil uzavřením dodávek plynu do Evropy. Toky ruského plynu do Evropy v posledních letech výrazně klesly a očekává se, že se dále sníží kvůli zákazu jeho dovozu ze strany EU. Rusko ale stále zůstává významným dodavatelem, v roce 2025 se na dovozu do EU podílelo odhadem třinácti procenty, uvedl web Trading Economics.
Případné zastavení ruských dodávek zvyšuje rizika pro evropské spotřebitele v situaci, kdy dochází k jejich narušení v důsledku napětí na Blízkém východě. Největší závod na LNG na světě v Kataru zůstává mimo provoz a pro dodávky plynu a ropy klíčový Hormuzský průliv je uzavřen.
Cena plynu pro evropský trh klesla ve středu o 8,3 procenta. Reagovala na zprávu, že Írán oslovil Spojené státy s nabídkou jednání o ukončení konfliktu, ačkoli Teherán tuto informaci později popřel. Americký prezident Donald Trump mezitím prohlásil, že USA budou pojišťovat a vojensky doprovázet plavidla proplouvající průlivem, ale klíčové podrobnosti zůstávají nejasné.
Analytici: Zdražování paliv bude pokračovat
Prudké zdražování pohonných hmot bude pokračovat i v příštích dnech. Cena litru benzinu či nafty může v následujícím týdnu stoupnout o další jednotky korun. Výraznější zdražování lze přitom očekávat u nafty, vyplývá z komentářů analytiků. Růst cen začal po útoku na Írán, čerpadláři a distributoři ovšem podle analytiků často za zvýšené ceny prodávají paliva nakoupená ještě před útokem. Řada z nich si tak zvýšila marže.
„Nejhorší scénář pro ceny pohonných hmot se naplnil,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že ceny ropy jsou po útoku na Írán na nejvyšší úrovni od léta 2024. „Aktuálně se pohybuje kolem 84 dolarů (zhruba 1760 korun) za barel, což je téměř o čtyřicet procent více než na začátku roku. Trh do cen rychle promítá geopolitické riziko i možnost fyzického výpadku části dodávek,“ vysvětlil Lajsek.
Tím ale zdražování paliv na tuzemských čerpacích stanicích podle analytiků nekončí. „Situace bude dále eskalovat,“ upozornil analytik XTB Jiří Tyleček. Ceny v následujících dnech mohou podle něj vzrůst až o jednotky korun za litr. „Velkoobchodní ceny výrazně vzrostly a čerpací stanice budou rychle reagovat,“ podotkl.
Větší problém přitom očekává u nafty, která by měla zdražovat rychleji než benzin. „V extrémním případě s nízkou pravděpodobností vývoje očekávám nárůst cen pohonných hmot až ke čtyřiceti korunám za litr během následujících týdnů, a to pokud by zůstal delší dobu zablokován Hormuzský průliv,“ řekl Tyleček.
Pokračování vysokého růstu předpokládá i Lajsek. „U nafty do konce března možná až o dvě koruny na litr, u benzinu zhruba o korunu,“ uvedl. Výraznější cenový tlak u nafty má podle něj několik důvodů. „Jde o klíčové palivo pro dopravu, logistiku, zemědělství i část průmyslu, tedy segmenty, kde je poptávka méně pružná. Evropa je navíc dlouhodobě závislá na dovozu dieselových frakcí, a jakékoliv riziko omezení dodávek z Blízkého východu se proto do ceny nafty promítá rychleji,“ popsal.
- Ekonomika
- Domácí
- Pohonné hmoty
- Benzín
- Nafta
- Útok na Írán
- Blízký východ
- Natural 95
- Diesel
- Perský záliv
- Mezinárodní energetická agentura
- Ropa
- Plyn
- LNG
- Brent
- West Texas Intermediate
- WTI
- Hormuzský průliv
- Íránské revoluční gardy
- Reuters
- Írán
- USA
- Izrael
- Blokáda
- Title Transfer Facility
- Nizozemsko
- Vladimir Putin
- Rusko
- EU
- Trading Economics
- Katar
- Teherán
- Donald Trump
- Americký prezident
- Výběr redakce
- Hlavní události
- Analytici
- Petr Lajsek
- Jiří Tyleček