Senát USA zablokoval rezoluci usilující o pozastavení dalších úderů na Írán


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Senát ovládaný republikány ve středu zablokoval rezoluci, která by zabránila dalším úderům na Írán bez schválení Kongresu. Pro bylo 47 senátorů, proti 53, uvedly agentury Reuters a AP.

Republikáni v Senátu zamítli snahu zastavit válku prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. Hlasováním demonstrovali včasnou podporu konfliktu, který se rychle šíří po celém Blízkém východě bez jasné strategie USA pro jeho ukončení, podotýká AP.

„Dnes (ve středu, pozn. red.) si každý senátor, každý jeden, vybere stranu,“ řekl před hlasováním šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Stojíte za americkým lidem, který je vyčerpaný věčnými válkami na Blízkém východě, nebo stojíte za Donaldem Trumpem a (ministrem obrany) Petem Hegsethem, kteří nás vrhají po hlavě do další války?“ prohlásil Schumer.

Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán, řekl Macron
Francouzský prezident Emmanuel Macron

„Demokraté by raději bránili Donaldu Trumpovi, než aby zničili íránský národní jaderný program,“ namítl republikán John Barrasso.

Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků. Hlasování je donutilo zaujmout postoj k úderu, který Spojení státy společně s Izraelem rozpoutaly v sobotu. Trump útoky odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň.

Írán zahájil krátce poté vojenskou odvetu, když začal raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

USA zaútočily na Írán, protože jednání nikam nevedla, tvrdí Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Výběr redakce

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 53 mminutami
Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 59 mminutami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Nemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

VideoNemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

před 2 hhodinami
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

před 2 hhodinami
Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

2. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Senát USA zablokoval rezoluci usilující o pozastavení dalších úderů na Írán

Americký Senát ovládaný republikány ve středu zablokoval rezoluci, která by zabránila dalším úderům na Írán bez schválení Kongresu. Pro bylo 47 senátorů, proti 53, uvedly agentury Reuters a AP.
před 22 mminutami

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelské údery v Libanonu podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily 20 lidí, píše agentura Reuters. Libanonské ministerstvo zdravotnictví mezitím uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno. Později resort připojil, že večer byli při izraelských úderech v Bejrútu zabiti tři lidé, dalších šest utrpělo zranění.
včeraAktualizovánopřed 53 mminutami

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, informovalo ve středu turecké ministerstvo obrany s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Je to první takový případ v nynější válce mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé, kdy hrozil zásah území členské země NATO.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly základny na území autonomní oblasti iráckého Kurdistánu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Hizballáh se nevzdá, řekl jeho šéf. Macron odrazuje Netanjahua od pozemní ofenzivy

Izraelské údery v Libanonu ve středu podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily dvacet lidí, píše Reuters. Šéf tamního teroristického hnutí Hizballáh Naím Kásim večer prohlásil, že se skupina nevzdá, bez ohledu na to, jak velké budou oběti. Francouzský prezident Emmanuel Macron požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu. Izraelská armáda dříve během dne vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci.
před 2 hhodinami

V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

Britská policie zadržela trojici mužů podezřelých ze špionáže pro Čínu, měli mít vazby na britský parlament. List The Guardian píše, že jeden z nich je partnerem současné poslankyně labouristické strany, druhý pak bývalé zákonodárkyně této strany. Čínská ambasáda se k případu nevyjádřila. Tajná služba MI5 loni varovala před rostoucí čínskou snahou dostat se k informacím. Ve středu také stanuli před soudem dva muži obvinění ze sledování hongkongských prodemokratických aktivistů v Británii.
před 2 hhodinami

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ruský tanker na LNG vzplál a potopil se ve Středozemním moři

Moskva tvrdí, že na ruský tanker určený pro přepravu zkapalněného zemního plynu Arktic Metagaz zaútočily ukrajinské námořní drony poblíž teritoriálních vod Malty. Podle agentury AP, která se odvolává na libyjské úřady, se loď i potopila. Kyjev se k tomu nevyjádřil. USA, EU a Velká Británie na plavidlo už dříve uvalily sankce. Ruský vládce Vladimir Putin kvůli potopení plavidla obvinil Ukrajinu ze spáchání teroristického útoku.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...