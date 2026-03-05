Senát USA zablokoval rezoluci usilující o pozastavení dalších úderů na Írán

Americký Senát ovládaný republikány ve středu zablokoval rezoluci, která by zabránila dalším úderům na Írán bez schválení Kongresu. Pro bylo 47 senátorů, proti 53, uvedly agentury Reuters a AP.
Republikáni v Senátu zamítli snahu zastavit válku prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. Hlasováním demonstrovali včasnou podporu konfliktu, který se rychle šíří po celém Blízkém východě bez jasné strategie USA pro jeho ukončení, podotýká AP.
„Dnes (ve středu, pozn. red.) si každý senátor, každý jeden, vybere stranu,“ řekl před hlasováním šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer. „Stojíte za americkým lidem, který je vyčerpaný věčnými válkami na Blízkém východě, nebo stojíte za Donaldem Trumpem a (ministrem obrany) Petem Hegsethem, kteří nás vrhají po hlavě do další války?“ prohlásil Schumer.
„Demokraté by raději bránili Donaldu Trumpovi, než aby zničili íránský národní jaderný program,“ namítl republikán John Barrasso.
Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků. Hlasování je donutilo zaujmout postoj k úderu, který Spojení státy společně s Izraelem rozpoutaly v sobotu. Trump útoky odůvodnil snahou zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň.
Írán zahájil krátce poté vojenskou odvetu, když začal raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.