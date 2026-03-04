Izrael provedl další vlnu útoků na Írán, cílil na bezpečnostní složky


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda uvedla, že při nové vlně úderů na Írán zasáhla desítky cílů. Mezi nimi jsou velitelská centra vnitřních bezpečnostních složek a milic basídž a také zařízení na odpalování raket.

„Na základě zpravodajských informací izraelské armády dokončilo izraelské letectvo další vlnu úderů zaměřených na velitelská centra íránského režimu po celém Teheránu,“ uvedla armáda s tím, že zasažená centra íránské vedení využívalo k udržování kontroly v zemi a k získávání přehledu o situaci.

Íránskou metropolí ve středu podle íránské státní televize zněly za úsvitu výbuchy, uvedla agentura AP. Izraelská armáda rovněž uvedla, že identifikovala střely vypálené z Íránu směrem na Izrael, a vyzvala obyvatele dotčených oblastí, aby se odebrali do úkrytů.

Předchozí izraelské údery se v úterý zaměřily na výrobu balistických raket, zasažen byl podle armády také podzemní objekt nedaleko Teheránu, který podle Izraelců sloužil pro vývoj jaderné zbraně. Írán dlouhodobě popírá, že by usiloval o získání jaderných zbraní, a tvrdí, že jeho jaderný program má jen mírové zaměření.

Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury
Jižní předměstí Bejrútu po izraelském útoku (4. 3. 2026)

Naopak úlomky sestřelených íránských raket zranily v úterý na třech místech ve středním Izraeli dvanáct lidí, další osobu pak u Tel Avivu v noci na středu poranil šrapnel. Celkem podle agentury AFP během posledních hodin vyslal Írán na Izrael tři salvy raket.

Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit na Izrael a také na země v regionu, které se náletů nezúčastnily, ale kde jsou americké vojenské objekty.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý uvedl, že údery na Írán budou pokračovat. Izrael bude podle něj také dál útočit na sousední Libanon, kde se od úterý zaměřuje na cíle související s proíránským hnutím Hizballáh.

USA zasáhly od začátku války okolo dvou tisíc íránských cílů, tvrdí armáda
Letoun F/A-18E Super Hornet

Na Letišti Václava Havla přistálo ve středu před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn, bylo v něm necelých 200 lidí. Krátce po 07:00 pak v Praze přistálo další letadlo Smartwings z ománského Maskatu, také na jeho palubě má být zhruba 200 lidí. Následně přistály dva armádní repatriační lety. Letoun Casa kolem 07:30 dopravil 39 cestujících z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu.
Izraelská armáda uvedla, že při nové vlně úderů na Írán zasáhla desítky cílů. Mezi nimi jsou velitelská centra vnitřních bezpečnostních složek a milic basídž a také zařízení na odpalování raket.
Izraelská armáda při nočních úderech na Libanon zabila nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael ve středu v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele šestnácti vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.
Spojené státy zaútočily na Írán, protože jednání s Teheránem o íránském jaderném programu nikam nevedla, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dříve naopak uvedl, že důvodem byl izraelský plán útoku. Informovala o tom v úterý stanice CNN.
Spojené státy zasáhly zhruba dva tisíce íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
Státní rozpočet na letošní rok je v zásadě hotov, nedají se v něm už předpokládat zásadní přesuny, uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Týká se to podle něj také výdajů na vnitřní a vnější obranu. Vláda Andreje Babiše (ANO) letos počítá s obrannými výdaji ve výši 185 miliard korun, o čtrnáct miliard více oproti roku 2025, prohlásil Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Vicepremiér také obhajoval pomoc vlády českým občanům, kteří uvázli kvůli americko-izraelským útokům proti Íránu na Blízkém východě.
Nejlepší možností pro vedení Íránu by byl někdo zevnitř, rozhodnutí ale přijde, až Spojené státy a Izrael dokončí vojenské údery. Při úterním setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to řekl americký prezident Donald Trump. Při útocích, které začaly v sobotu, se podařilo zlikvidovat téměř všechny vojenské cíle, zdůraznil Trump. Německo má podle Merze na válku v Íránu stejný pohled jako USA. Dodal, že tamní režim je nutné odstranit. Trump zároveň kritizoval Madrid a Londýn za přístup k operacím na Blízkém východě.
Zásadním problémem současné americko-izraelské operace proti Íránu je podle generála Bena Hodgese, který dříve velel americkým jednotkám v Evropě, fakt, že nikdo jasně nepopsal její cíle.
