Izrael provedl další vlnu útoků na Írán, cílil na bezpečnostní složky

Izraelská armáda uvedla, že při nové vlně úderů na Írán zasáhla desítky cílů. Mezi nimi jsou velitelská centra vnitřních bezpečnostních složek a milic basídž a také zařízení na odpalování raket.
„Na základě zpravodajských informací izraelské armády dokončilo izraelské letectvo další vlnu úderů zaměřených na velitelská centra íránského režimu po celém Teheránu,“ uvedla armáda s tím, že zasažená centra íránské vedení využívalo k udržování kontroly v zemi a k získávání přehledu o situaci.
Íránskou metropolí ve středu podle íránské státní televize zněly za úsvitu výbuchy, uvedla agentura AP. Izraelská armáda rovněž uvedla, že identifikovala střely vypálené z Íránu směrem na Izrael, a vyzvala obyvatele dotčených oblastí, aby se odebrali do úkrytů.
Předchozí izraelské údery se v úterý zaměřily na výrobu balistických raket, zasažen byl podle armády také podzemní objekt nedaleko Teheránu, který podle Izraelců sloužil pro vývoj jaderné zbraně. Írán dlouhodobě popírá, že by usiloval o získání jaderných zbraní, a tvrdí, že jeho jaderný program má jen mírové zaměření.
Naopak úlomky sestřelených íránských raket zranily v úterý na třech místech ve středním Izraeli dvanáct lidí, další osobu pak u Tel Avivu v noci na středu poranil šrapnel. Celkem podle agentury AFP během posledních hodin vyslal Írán na Izrael tři salvy raket.
Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit na Izrael a také na země v regionu, které se náletů nezúčastnily, ale kde jsou americké vojenské objekty.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý uvedl, že údery na Írán budou pokračovat. Izrael bude podle něj také dál útočit na sousední Libanon, kde se od úterý zaměřuje na cíle související s proíránským hnutím Hizballáh.