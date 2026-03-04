Obrana musí spočívat na spojenectví v NATO, míní Havlíček

Státní rozpočet na letošní rok je v zásadě hotov, nedají se v něm už předpokládat zásadní přesuny, uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Týká se to podle něj také výdajů na vnitřní a vnější obranu. Vláda Andreje Babiše (ANO) letos počítá s obrannými výdaji ve výši 185 miliard korun, o čtrnáct miliard více oproti roku 2025, prohlásil Havlíček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Vicepremiér také obhajoval pomoc vlády českým občanům, kteří uvázli kvůli americko-izraelským útokům proti Íránu na Blízkém východě.
Havlíček se domnívá, že posílení obrany nezávisí jen na konkrétním čísle příslušných výdajů, ale (jde o to) co konkrétně se za ně kupuje. „Minulá vláda (Petra Fialy z ODS) pořizovala například tanky Leopard, těžkou techniku. My tvrdíme, že tím okamžitě nezvýšíme obranyschopnost v té oblasti, kterou třeba mimořádně potřebujeme,“ přiblížil vicepremiér odlišný postup této vlády. Současný kabinet se podle něj snaží, aby vše bylo transparentní a nepředražené. Havlíček v této souvislosti zmínil polní kuchyni za šedesát milionů korun jako vysoký výdaj předchozí vlády na obranu, u kterého si není jistý, že Česku pomůže.
Havlíček také zkritizoval, jak částky na obranu za Fialovy vlády rostly. „Minulá vláda je zvyšovala tím způsobem, že se podívala z okna a v prosinci zaplatila zálohové platby v desítkách miliard, případně narychlo nakoupila něco, co nepotřebujeme zcela nezbytně,“ tvrdí úřadující vicepremiér. Takové jednání podle něj neposiluje obranyschopnost země, ale jen „vyplňuje tabulky“ růstu obranných výdajů, jako je procento hrubého domácího produktu.
Někteří opoziční politici naopak současnému kabinetu vyčítají, že ve výdajích na obranu škrtá a že tato oblast není jeho prioritou.
Místopředseda ANO také vyzdvihuje nominální dlouhodobý růst prostředků vydaných na obranu, které podle něj od roku 2014 vyrostly o 400 procent. „Není úplně jednoduché vynaložit tyto částky účelně ve smyslu toho, co potřebujeme, aby to bylo transparentní a za rozumné ceny,“ zdůrazňuje Havlíček.
Prezident Petr Pavel vystoupil v úterý ve sněmovně s projevem. V něm mimo jiné uvedl, že nestačí doufat, že mír přijde, ale že je třeba se o něj zasazovat. Posilování obrany není podle prezidenta příprava na válku, je to cesta k zajištění míru. Havlíčkovi se tato Pavlova slova líbila, lze je podle něj podepsat.
Obrana země musí podle Havlíčka spočívat na spojenectví v NATO. Vyzdvihuje zejména spolupráci s USA v rámci Aliance, která by podle něj neměla bez Spojených států takový „výtlak“.
Jen Česko, Slovensko a Německo zajistily repatriační lety tak rychle, tvrdí Havlíček
Vicepremiér se v Interview ČT24 věnoval také aktuální krizi na Blízkém východě, kde po americko-izraelském útoku na Írán zůstávají tisícovky Čechů. „Pár desítek hodin poté, co nastala ta situace, už se komunikovalo na plný plyn s (leteckou společností) Smartwings, která začala zabezpečovat přepravu lidí, kteří byli u cestovních kanceláří,“ uvedl Havlíček. Česko se tím podle něj zařadilo po bok Německa a Slovenska, které prý také zareagovaly na krizi rychle. Zdůraznil i to, že letadla vládní letky vzlétla ihned, jakmile to bylo možné.
Mohlo podle něj dojít k situaci, že se někdo nedostal zavčas k příslušné informaci, ale během několika hodin se to prý zklidnilo. „Jsou desítky a desítky lidí, se kterými komunikujeme, a kteří děkuji za to, že jsme jim pomohli,“ prohlásil Havlíček. Zdůraznil také, že „vláda pomohla lidem“ dostat se do letadel Smartwings, i když bylo skoro jisté, že „se tam nedostanou“.