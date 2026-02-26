VideoMunzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Opozice chce více peněz na obranu
Zdroj: ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pro příští rok zatím nepočítá s růstem výdajů na obranu o 60 miliard korun. Ve sněmovně to však slíbil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „O tom, že potřebujeme výdaje na obranu, není debata. Debata je o tom v jaké výši,“ prohlásil člen sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Krňanský (Motoristé). Tvrdí, že stát neuměl v minulém ani předminulém roce efektivně utratit vynaložené prostředky. Předpokládá každopádně, že rozpočet na obranu poroste. Podle místopředsedy téhož výboru Vojtěcha Munzara (ODS) není obranyschopnost priorita této vlády. Kabinetu vytknul letošní škrty ve výdajích na obranu ve výši 21 miliard korun. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.

Výběr redakce

Munzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení

VideoMunzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení

před 16 mminutami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 30 mminutami
S prevencí rizikového chování žáků pomůže školám projekt lékařské fakulty UK

VideoS prevencí rizikového chování žáků pomůže školám projekt lékařské fakulty UK

před 2 hhodinami
Polsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

VideoPolsko je průkopníkem finančních inovací i díky svému platebnímu systému

před 3 hhodinami
Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

před 11 hhodinami
USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

USA chtějí dalšími sankcemi na Írán vyvinout maximální tlak

před 12 hhodinami
Vejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

před 12 hhodinami
Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěBrífink ministra zemědělství Šebestyána k potravinovému ombudsmanovi

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) představí pozici potravinového ombudsmana, vyjádří se také k monitoringu marží. Hovořit má také o činnosti Potravinových bank v uplynulém roce. Na tiskové konferenci s ředitelem České federace potravinových bank Alešem Slavíčkem sdělí aktuální data o potravinové pomoci v Česku.
04:23Aktualizovánopřed 6 mminutami

VideoMunzar vytýká vládě škrty ve výdajích na obranu. Krňanský mluví o efektivitě utrácení

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pro příští rok zatím nepočítá s růstem výdajů na obranu o 60 miliard korun. Ve sněmovně to však slíbil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „O tom, že potřebujeme výdaje na obranu, není debata. Debata je o tom v jaké výši,“ prohlásil člen sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Krňanský (Motoristé). Tvrdí, že stát neuměl v minulém ani předminulém roce efektivně utratit vynaložené prostředky. Předpokládá každopádně, že rozpočet na obranu poroste. Podle místopředsedy téhož výboru Vojtěcha Munzara (ODS) není obranyschopnost priorita této vlády. Kabinetu vytknul letošní škrty ve výdajích na obranu ve výši 21 miliard korun. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 16 mminutami

VideoS prevencí rizikového chování žáků pomůže školám projekt lékařské fakulty UK

S účinným řešením šikany nebo agresivity dětí pomáhají školám preventivní programy, ne vždy jsou ale dostupné. Zlepšit to má nový projekt PREVSTART odborníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pilotní školení začala v Praze i Jihomoravském kraji. Projekt je složený ze šesti základních programů a zaměřuje se na všechny věkové skupiny od první do deváté třídy.
před 2 hhodinami

Senátoři zkritizovali vládu za přístup k Ukrajině, řešil se i nový trestný čin

Bezpečnostní výbor Senátu označil za politováníhodné, že česká vláda neposkytla bránící se Ukrajině bitevní letouny L-159. Kritizoval také ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) – třeba za to, že Ukrajinu dosud nenavštívil a se svým kyjevským protějškem nejedná. Ministerstvo obrany vzkázalo, že zatím žádnou oficiální žádost o takové jednání neobdrželo. Senátoři probírali i nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc a podmínky pro ruské diplomaty.
před 11 hhodinami

VideoJak se pozná nástup nové totality? O tom debatovali hosté Fokusu Václava Moravce

Jak nás poznamenal komunismus? A co provádí totalita s lidskou duší? Únorový díl Fokusu Václava Moravce se zabýval dědictvím komunismu. Diskutovali mimo jiné bývalý politik Milan Uhde, soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková nebo historici Jakub Rákosník a Petr Blažek.
před 11 hhodinami

Zemřel někdejší člen kapely Olympic, klávesista Jiří Valenta

Zemřel bývalý člen skupiny Olympic, klávesista Jiří Valenta. Bylo mu 66 let. O hudebníkově úmrtí informovala na facebooku kapela s odkazem na Valentovu rodinu. Ze skupiny před několika lety sám ze zdravotních důvodů odešel.
před 11 hhodinami

VideoVejce před Velikonocemi kvůli úbytku slepic s ptačí chřipkou podraží

Živočišná výroba v Česku zdražuje. Nejrychleji skot, drůbež a vejce. Na Královéhradecku mezitím pokračuje druhá největší likvidace chovu drůbeže v tuzemsku. V halách bylo bezmála 240 tisíc nosnic. Chovatelé chtějí s ohledem na blížící se Velikonoce a zvýšenou poptávku po vejcích obnovit chov co nejrychleji. Podle jejich odhadu to ale zabere minimálně čtyři měsíce. Nákaza ptačí chřipky se šíří i v dalších chovech po celé Evropě.
před 12 hhodinami

Ve čtvrtek bude na ministerstvu jednání s řediteli národních parků o škrtech, řekl Turek

Na ministerstvu životního prostředí se ve čtvrtek uskuteční jednání s řediteli všech čtyř národních parků, které jsou na území ČR. Předmětem bude financování, řekl v Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou vládní zmocněnec pro klima Filip Turek (za Motoristy). Vyjádřil se i k novému ministrovi životního prostředí Igoru Červeném (Motoristé). „My máme podobný pohled na svět, na ochranu životního prostředí i na průmysl, takže z pozice vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal jsem spokojen s naší spoluprací,“ prohlásil.
před 12 hhodinami
Načítání...