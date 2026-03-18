Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty, cizinci budou platit více

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousko a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
Kabinet ke schválení uvedených omezení využil platný stav ropné nouze, který Bratislava vyhlásila v únoru po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Fica mají uvedená omezení utlumit takzvanou palivovou turistiku, když mnoho Poláků začalo jezdit tankovat na Slovensko.
„Došlo k situaci, že na severu Slovenska vyschly desítky čerpacích stanic, protože cena je v porovnaní s Polskem podstatně nižší. Občanům Polska se vyplatí jezdit na území Slovenska za nákupní turistikou a zásobovat se pohonnými hmotami. To způsobuje nestabilitu, a proto jsme přistoupili k rozhodnutí, že zavedeme omezující opatření,“ vysvětlil podle webu Aktuality.sk Fico.
Čerpací stanice na Slovensku zároveň budou moci prodávat naftu jen do palivové nádrže vozidel a do jednoho kanystru s objemem maximálně deset litrů. Například samoobslužné čerpací stanice, které nedokážou zajistit dodržování tohoto omezení, budou muset zavřít. Zároveň na jedno tankování bude možné koupit naftu za nanejvýš čtyři sta eur (9790 korun), což odpovídá více než dvěma stům litrům tohoto paliva. Omezení se nebudou vztahovat například na vozidla slovenské policie, armády či záchranných složek.