Velká Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem


7. 6. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené království, Francie a Německo podporují návrh ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídři států to uvedli po setkání v Londýně. Zelenskyj ve čtvrtek poslal ruskému vládci Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin prý k setkání „nevidí důvod“.

„Současná kontaktní linie musí sloužit jako výchozí bod pro jednání. Mezinárodní hranice nesmí být měněny silou,“ zdůraznili Emmanuel Macron, Friedrich Merz a Keir Starmer ve společném prohlášení s ukrajinským prezidentem.

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na snímku z května 2026

Odsoudili také opakované ruské používání nadzvukové balistické střely Orešnik a rozsáhlé ruské raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilním cílům. Ocenili naopak ukrajinské úspěchy na frontě, kde je nyní osvobozované Rusy dříve obsazené území, i převratné ukrajinské využívání dronových technologií. Za „nebezpečné a nezodpovědné“ označili vstupy ruských dronů na území členských zemí NATO.

V dokumentu také stojí, že Evropa by měla hrát v případných mírových jednáních důležitou roli. Podle lídrů tří evropských zemí by veškeré mírové snahy měly být řešeny v co nejužší spolupráci s Ukrajinou, s širším okruhem evropských států a s USA.

Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných
Následky ruských útoků na Kyjev

Apel na zastavení bojů

Lídři zároveň nabídli pět bodů, které podle nich musí být splněny pro dosažení trvalého a spravedlivého míru. Prvním je zastavení bojů a odsouhlasení úplného příměří mezi oběma stranami konfliktu.

Druhým bodem je již zmíněná kontaktní linie, která by měla být výchozí linií pro jednání o územních otázkách. Třetí je, že jakmile vstoupí příměří v platnost musí mít Ukrajina k dispozici bezpečnostní záruky vycházející ze závazků přijatých v Berlíně v prosinci 2025 a v Paříži letos v lednu. Mezi ně patří například nasazení mnohonárodních sil na Ukrajině.

Ukrajina udeřila v Petrohradu a ničila ropné sklady
Následky ukrajinských útoků v Rusku 6. 6. 2026

Předposlední bod hovoří o tom, že ruská aktiva zůstanou zmrazena, dokud Moskva neukončí válku a neposkytne Ukrajině náhradu za způsobenou škodu.

Poslední bod počítá s tím, že při jakékoli dohodě musí být zachovány evropské bezpečnostní zájmy. Prvky jakýchkoli jednání týkajících se EU a NATO by vyžadovaly souhlas EU a jejích členských států, respektive spojenců v rámci NATO.

Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio
Ministr zahraničí USA Marco Rubio

„Nevidím smysl v setkání. Nejprve musíme najít řešení,“ reagoval ruský vládce Putin na dotaz novinářky týkající se Zelenského výzvy. „Pro ukrajinskou stranu má smysl pouze zastavit postup našich ozbrojených sil. To je vše. Ale my potřebujeme dohody... Ať pracují experti, vypracují nějaká řešení, a pak se můžeme sejít,“ prohlásil. Moskva vede válku proti Ukrajině pátým rokem.

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci
Ruský vládce Vladimir Putin

Výběr redakce

Izrael zasáhl proti íránskému raketovému útoku. Mělo jít o odvetu za Bejrút

Izrael zasáhl proti íránskému raketovému útoku. Mělo jít o odvetu za Bejrút

včeraAktualizovánopřed 18 mminutami
Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
V Arménii začalo sčítání hlasů, účast dosáhla bezmála 59 procent

V Arménii začalo sčítání hlasů, účast dosáhla bezmála 59 procent

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

Školy podaly žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci

STAN podpoří změnu jednacího řádu, řekla Urbanová. Dle Vesecké zefektivní práci

před 9 hhodinami
Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux

Česko dle ministerstva vyhrálo stamilionovou arbitráž s JCDecaux

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Výbuch v Toužimi vyšetřuje policie jako nedovolené ozbrojování

Výbuch v Toužimi vyšetřuje policie jako nedovolené ozbrojování

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael zasáhl proti íránskému raketovému útoku. Mělo jít o odvetu za Bejrút

Írán dnes večer odpálil v několika vlnách asi deset balistických střel na Izrael, byla to podle něj odveta za postup Izraele v Libanonu. Na severu země se opakovaně rozezněly sirény. Všechny střely podle armády buď zneškodnila protivzdušná obrana, nebo dopadly na otevřená prostranství. Informace o případných obětech či škodách zatím nejsou k dispozici. Izrael podle agentury Reuters i izraelských médií připravuje odvetu.
včeraAktualizovánopřed 18 mminutami

Velká Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem

Spojené království, Francie a Německo podporují návrh ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídři států to uvedli po setkání v Londýně. Zelenskyj ve čtvrtek poslal ruskému vládci Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin prý k setkání „nevidí důvod“.
včeraAktualizovánopřed 26 mminutami

V kosovských předčasných volbách vyhrála strana premiéra Kurtiho

Kosovské parlamentní volby vyhrála vládnoucí strana premiéra Albina Kurtiho Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV). Po sečtení více než 95 procent hlasů získala 43,22 procenta, uvádí tamní úřady. Druhá skončila opoziční Demokratická strana Kosova (PDK) s 21,35 procenta. Podle informací ústřední volební komise přišlo k urnám přibližně 36,88 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoV Berlíně zapojili do čištění řek i turisty. Za práci dostanou odměnu

Berlín nabízí odměny za dobrovolný sběr odpadu místním i turistům, včetně těch zahraničních. Například dvouhodinová projížďka na kajaku stojí dvacet až třicet eur (přibližně pět set až sedm set korun), ale turisté mohou zaplatit i prací. Cílem pilotního projektu je čistota řek, kanálů a jezer. Majitel Kayak Berlin Tours Michael Scheel projížděk zaměřených na čistotu vody uspořádal v minulosti už víc. Tohle je ale poprvé, kdy akci, která končí v polovině června, podporuje město. Berlín se inspiroval v Kodani, kde měli lidé v rámci obdobné akce poslední dva roky možnost směnit nasbírané odpadky třeba za výraznou slevu na jídlo nebo bezplatné vstupné do muzeí a galerií.
před 2 hhodinami

Ruský dron zasáhl sklad s jaderným palivem u Černobylu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Rusko úmyslně zaútočilo na sklad vyhořelého jaderného paliva v oblasti černobylské elektrárny. Úder značně poškodil budovu příjmu paliva v zařízení a tlaková vlna zasáhla i okolní budovy, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Úroveň radiace zůstává stabilní. Moskva incident nekomentovala.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

V Arménii začalo sčítání hlasů, účast dosáhla bezmála 59 procent

V Arménii se uzavřely volební místnosti, ve kterých občané vybírali nové složení parlamentu. Centrální volební komise uvedla, že účast dosáhla 58,97 procenta. Podle agentur volby prověří prozápadní směřování premiéra Nikola Pašinjana a také jeho úsilí o mír s Ázerbájdžánem. Průzkumy naznačovaly, že by mohla zvítězit jeho vládnoucí strana Občanská smlouva, píše agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Archeologové našli na Bahamách vraky „pirátů z Karibiku“

Mezinárodní tým archeologů našel v přístavu u bahamského Nassau první lodní vraky spojené s obdobími, kdy se v oblasti plavili piráti Edward Teach zvaný Černovous a Calico Jack Rackham. Výzkumníci identifikovali šest vraků. Místo sloužilo v 17. a 18. století jako hlavní pirátská základna v Karibiku a tři vraky podle odborníků pocházejí ze zlatého věku pirátství. Informoval o tom britský list The Guardian.
před 8 hhodinami

Nigerijská armáda zachránila stovky lidí unesených Boko Haram

Nigerijská armáda oznámila, že zachránila 360 lidí, které unesla teroristická skupina Boko Haram na severovýchodě země. Informovala o tom agentura AP. Mezi osvobozenými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle armády v dlouhém zajetí zahynuly.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...