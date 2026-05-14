Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio


před 52 mminutami|Zdroj: United24media.com, Fox News

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtečním rozhovoru pro americkou stanici Fox News prohlásil, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnějšími ozbrojenými silami v Evropě, přičemž poukázal na bojové zkušenosti této země a těžké ztráty, které ruské jednotky během války utrpěly. Ukrajinské ozbrojené síly se podle něj vyvinuly v nejschopnější bojovou sílu v Evropě, a to navzdory tomu, že Rusko má větší počet obyvatel a vojenské zdroje.

„Když se na to podíváte, Rusové ztrácejí měsíčně pětkrát více vojáků než Ukrajinci, a to je Ukrajina menší země s menší armádou,“ řekl Rubio.

„Je však třeba jasně zdůraznit, že ukrajinské ozbrojené síly jsou v současné době nejsilnější a nejmocnější v celé Evropě – samozřejmě do značné míry díky pomoci, kterou obdržely, ale také díky bojovým zkušenostem, které nasbíraly,“ dodal.

Ministr rovněž popsal lidské a ekonomické ztráty způsobené válkou jako obrovské pro obě země a zároveň poznamenal, že Rusko nadále trpí na bojišti značné ztráty. Ve válce, ke které se rozhodl ruský vládce Vladimir Putin, podle Rubia zemře každý měsíc patnáct až dvacet tisíc vojáků. Číslo je při započtení vážně zraněných ještě vyšší.

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed
Alexander Stubb a Petr Pavel

Jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta USA Donalda Trumpa také připustil, že dynamika mírových jednání v posledních měsících zpomalila, protože obě strany se domnívají, že mají důvody k optimismu. „Bohužel jsme v posledních měsících z různých důvodů ztratili část dynamiky: Ukrajinci stále více věří ve své pozice na bojišti – přežili zimu. A i Rusové pociťují určitý optimismus díky rostoucím cenám ropy,“ vysvětlil Rubio.

Ukrajina nyní nabízí své zkušenosti s drony i jiným zemím. Nedávno ukrajinští operátoři dronů účastnící se švédských vojenských cvičení Aurora 26 předvedli, jak mohou drony FPV rychle narušit pozemní jednotky NATO, což si vyžádalo několik přestávek ve výcviku, zatímco švédské jednotky upravovaly taktiku během simulovaných bojových scénářů.

Ukrajinští piloti dronů FPV během cvičení opakovaně pronikali do švédských pozic. Jeden ukrajinský operátor s volacím znakem „Tarik“ uvedl, že cvičení musela být několikrát přerušena, aby švédské síly mohly přehodnotit své akce, píše server United24.

Aktuálně z rubriky Svět

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev.
14:24Aktualizovánopřed 14 mminutami

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev má devět obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí devět mrtvých včetně dvanáctileté dívky a přes čtyřicet zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
04:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Neznámí lidé obsadili loď v Ománském zálivu a míří s ní k Íránu

Loď, která kotvila v Ománském zálivu, ve čtvrtek obsadili nepovolaní lidé a plují s ní do íránských teritoriálních vod, uvedla na síti X britská vojenská námořní služba. Incident se stal přibližně sedmdesát kilometrů severovýchodně od emirátského přístavu Fudžajra. Typ lodi ani pod čí vlajkou pluje služba neuvedla. Také není jasné, kdo se lodi zmocnil.
14:03Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
10:42Aktualizovánopřed 5 hhodinami

„Byrokratická chyba.“ Kvůli přeletu amerických letadel vyslalo Rakousko stíhačky

Rakouské stíhačky Eurofighter Typhoon byly v neděli a pondělí vyslány k americkým turbovrtulovým letadlům typu PC-12, která armáda USA využívá především k průzkumným operacím. Na rozdíl od původních zpráv v německojazyčných médiích se zdá, že žádné letadlo nelegálně neporušilo rakouský vzdušný prostor. Americké letectvo požádalo 10. května o povolení k přeletu pro dvě letadla, ale nevyužilo ho. Když se téhož dne dvě různá letadla neohlášeně přiblížila k rakouskému vzdušnému prostoru, byly vyslány stíhačky, aby je zastavily – ta se však před překročením hranice otočila zpět.
před 5 hhodinami

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
03:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Kubě došlo palivo, v Havaně hořely barikády

V Havaně se ve středu večer konaly na řadě míst protesty kvůli stále delším blackoutům. Některé čtvrti kubánské metropole neměly elektřinu až 22 hodin, napsal server CiberCuba. Podle něj lidé místy zapálili barikády a bouchali v oknech do hrnců, což je způsob protestu oblíbený v Latinské Americe (cacerolazo). Ministr energetiky Vicente de la O Levy oznámil, že ostrov už nemá ani kapku nafty či topného oleje.
před 5 hhodinami
