Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtečním rozhovoru pro americkou stanici Fox News prohlásil, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnějšími ozbrojenými silami v Evropě, přičemž poukázal na bojové zkušenosti této země a těžké ztráty, které ruské jednotky během války utrpěly. Ukrajinské ozbrojené síly se podle něj vyvinuly v nejschopnější bojovou sílu v Evropě, a to navzdory tomu, že Rusko má větší počet obyvatel a vojenské zdroje.
„Když se na to podíváte, Rusové ztrácejí měsíčně pětkrát více vojáků než Ukrajinci, a to je Ukrajina menší země s menší armádou,“ řekl Rubio.
„Je však třeba jasně zdůraznit, že ukrajinské ozbrojené síly jsou v současné době nejsilnější a nejmocnější v celé Evropě – samozřejmě do značné míry díky pomoci, kterou obdržely, ale také díky bojovým zkušenostem, které nasbíraly,“ dodal.
Ministr rovněž popsal lidské a ekonomické ztráty způsobené válkou jako obrovské pro obě země a zároveň poznamenal, že Rusko nadále trpí na bojišti značné ztráty. Ve válce, ke které se rozhodl ruský vládce Vladimir Putin, podle Rubia zemře každý měsíc patnáct až dvacet tisíc vojáků. Číslo je při započtení vážně zraněných ještě vyšší.
Jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta USA Donalda Trumpa také připustil, že dynamika mírových jednání v posledních měsících zpomalila, protože obě strany se domnívají, že mají důvody k optimismu. „Bohužel jsme v posledních měsících z různých důvodů ztratili část dynamiky: Ukrajinci stále více věří ve své pozice na bojišti – přežili zimu. A i Rusové pociťují určitý optimismus díky rostoucím cenám ropy,“ vysvětlil Rubio.
Ukrajina nyní nabízí své zkušenosti s drony i jiným zemím. Nedávno ukrajinští operátoři dronů účastnící se švédských vojenských cvičení Aurora 26 předvedli, jak mohou drony FPV rychle narušit pozemní jednotky NATO, což si vyžádalo několik přestávek ve výcviku, zatímco švédské jednotky upravovaly taktiku během simulovaných bojových scénářů.
Ukrajinští piloti dronů FPV během cvičení opakovaně pronikali do švédských pozic. Jeden ukrajinský operátor s volacím znakem „Tarik“ uvedl, že cvičení musela být několikrát přerušena, aby švédské síly mohly přehodnotit své akce, píše server United24.