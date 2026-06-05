Za krádež vzácné rumunské přilby poslal nizozemský soud do vězení tři muže

Nizozemský soud za účast na krádeži 2500 let staré přilby zapůjčené z Rumunska poslal v pátek tři muže na téměř čtyři roky za mříže, informovaly agentury AP a AFP. Pachatelé v lednu 2025 ukradli z muzea Drents v nizozemském Assenu zdobenou přilbu z Cotsofenešti a tři zlaté náramky, které patří mezi nejcennější rumunské národní poklady.
„Vzhledem k povaze a závažnosti skutků lze uložit pouze přísný trest odnětí svobody,“ uvedl soud v tiskové zprávě. Všichni odsouzení muži mají podle rozsudku strávit za mřížemi 47 měsíců. „Význam a hodnotu předmětů, jako jsou tyto, nelze vyjádřit v peněžních jednotkách. Mají doslova nevyčíslitelnou hodnotu,“ doplnil soud.
Případ vyvolal vážné napětí mezi Nizozemskem a Rumunskem, píše AFP. Předměty byly před zapůjčením vystaveny v Národním historickém muzeu v Bukurešti. Nizozemská vláda vyčlenila 5,7 milionu eur (přibližně 138 milionů korun) na případné odškodnění v souvislosti s krádeží historických artefaktů.
Stále se pátrá po posledním náramku
Pachatelé se do muzea na severu země vloupali pomocí výbušnin a rozbili vitríny, aby se zmocnili exponátů. Po několika dnech byli všichni tři muži zadrženi policií, ale trvalo více než rok, než se podařilo cennou přilbu a další předměty nalézt. V dubnu nizozemské úřady oznámily, že díky informacím od zadržených mužů získali zpět přilbu a dva náramky. Pátrání po posledním zlatém předmětu pokračuje.
Ačkoli pouze dva ze tří mužů pomohli státnímu zastupitelství získat artefakty zpět, soud snížil tresty všem třem. Vysvětlil to tím, že v zájmu rovnosti před zákonem by všichni měli mít z navrácení pokladů stejný prospěch.
Tři starověké královské náramky pocházejí z dob někdejší Dácie, která se rozprostírala na území dnešního Rumunska. Dácká zdobená přilba z Cotsofenešti je z roku 450 před naším letopočtem. Nizozemské muzeum si dácké předměty zapůjčilo společně s dalšími více než 500 artefakty z jiných rumunských muzeí. Zpět do Rumunska se vrátily na konci dubna.