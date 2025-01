Krádež v nizozemském muzeu rozčílila Rumunsko

Bývalá ministryně kultury Raluca Turcanová, za jejíž působnosti byly rumunské poklady do Nizozemska odvezeny, vysvětlovala, že výstavy, jako je ta o Dácii, pomáhají obrazu Rumunska za hranicemi země. „Skutečnost, že se zpochybňuje vhodnost zahraničních výstav, by nás měla přivést k zamyšlení,“ dodala.

Zvláště jeden z ukradených archeologických exponátů – přilba – je natolik specifický, že je v podstatě neprodejný i na černém trhu. Skončit může v tajné soukromé sbírce. To je ten lepší scénář. „Pravděpodobně šli pro zlato, aby ho – skoro se to neodvažuji vyslovit – roztavili,“ zmínil další možný motiv činu nizozemský odborník na umění Arthur Brand.

Pachatelé neznámí, pomáhá i Interpol

Proti policii hraje čas, jen první den po činu dostala desítku tipů, které potřebuje prověřit. Pachatelé krádeže zůstávají stále neznámí. Možným scénářem podle nizozemské policie je, že viníci přesedli chvíli po krádeži do jiného vozu, čemuž by nasvědčovalo zapálené vozidlo nedaleko muzea. Několik stop ukazuje na to, že zloději přišli ze severního Holandska. Krádež má pravděpodobně na svědomí organizovaná skupina. Do vyšetřování se zapojil i Interpol.

Ředitel nizozemského muzea Harry Tupan bezprostředně po činu prohlásil, že je krádeží šokovaný. Odcizení artefaktů označil za největší incident ve stosedmdesátileté historii instituce. Muzeum zůstává pro veřejnost uzavřeno do konce ledna.