Sedláčková objevuje erotická léta Toyen


před 1 hhodinou
3 minuty
Andrea Sedláčková napsala další knihu o Toyen
Zdroj: ČT24

Tvorbě a životu významné české surrealistické malířky se věnuje další kniha. Dílem Toyen – léta erotická autorka Andrea Sedláčková volně navazuje na dřívější pojednání o této výtvarnici.

Toyen, vlastní jménem Marie Čermínová, byla nezávislou, svobodomyslnou a nekompromisní umělkyní. Rodačka z pražského Smíchova zemřela v Paříži a dnes se řadí mezi nejdráže prodávané výtvarnice dvacátého století.

Režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková Toyen věnovala před dvěma lety výpravnou biografii První dáma surrealismu, která zvítězila v anketě Kniha roku 2023 Lidových novin.

Neměla chuť vyprávět, míní Sedláčková o Toyen. O první dámě surrealismu tak vypráví sama
Kniha Toyen od Andrey Sedláčkové

Nové objevy autorku vedly k novému psaní a bádání. U jednoho sběratele totiž viděla knihy, které Toyen doplnila odvážnými kresbami. „Knížky ilustrované a kolorované Toyen jsou nesmírně vzácné, existují někdy jenom v jednom, unikátním exempláři,“ říká Sedláčková.

Erotické kresby pocházejí z dvacátých let a období první republiky. „V českém kontextu neexistuje žádná jiná žena, která by v této době dělala takovéto erotické ilustrace, a také to bylo postihované cenzurou, takže proto ona v některých knihách vystupuje pouze pod písmenkem T,“ upozornila spisovatelka.

Ne pornografie, ale umění

Současníci umělkyně by tyto kresby považovali za pornografické. Toyen se ale vyhýbala vulgární obscénnosti a dnes její erotické kresby jednoznačně vnímáme jako umělecká díla, uvádí nakladatelství Prostor, jež knihu Andrey Sedláčkové vydalo. Surrealistická výtvarnice spojovala erotiku s lyrikou, dramatičností i humorem.

Vzpurný nedbalec a věrná přítelkyně. Román o Toyen zjišťuje, kdo to je on
To je on

Po „létech erotických“ malířky Toyen pátrala Sedláčková v archivech, včetně pařížských. Do knihy tak mohla zařadit řadu dosud nepublikovaných fotografií. Velký prostor věnuje rovněž výtvarnému působení i osobnímu životu Jindřicha Štyrského – přítele a uměleckého druha Toyen. Ke slovu se navíc dostávají další malířčiny souputníci té doby, jako je psychoanalytik Bohuslav Brouk nebo básníci Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert či František Halas.

Knižní novinku pokřtila herečka Eliška Balzerová, která také načetla předchozí biografii Toyen jako audioknihu.

Aktuálně z rubriky Kultura

Sedláčková objevuje erotická léta Toyen

Tvorbě a životu významné české surrealistické malířky se věnuje další kniha. Dílem Toyen – léta erotická autorka Andrea Sedláčková volně navazuje na dřívější pojednání o této výtvarnici.
před 1 hhodinou

„Od řízku k růstu.“ Vánoční festival zlozvyků v Brně je alternativou ke stresu

Povinný úklid, spousta svařáčků a hádek, předsevzetí, že „zítra začnu“, a dědeček, který olizuje cukroví. Vše, co lidem vadí na svátcích, sdílí Vánoční festival zlozvyků. Koná se v Brně a nechce jen pobavit, ale především nabídnout alternativu k adventnímu konzumu a stresu a s nadsázkou možná i podnět k životní změně. Za akcí stojí umělkyně Kateřina Šedá, která o zlozvycích navíc vydává i knihu.
před 3 hhodinami

I v církvi se hřeší, ukazuje komedie Kardinální chyba

Ve hře Kardinální chyba navštíví papež malou německou diecézi, čímž vyvolá řadu zmatků. Komedii, která se vysmívá přetvářce a přehnaným ambicím, uvádí Národní divadlo moravskoslezské v české premiéře.
před 6 hhodinami

Český režisér s cenou ze Sundance natočil zlodějskou komedii ze Slovácka

První český režisér oceněný na festivalu v Sundance Ondřej Hudeček dotočil svůj celovečerní hraný debut. Snímek Poberta vznikl podle jeho vlastního scénáře a v koprodukci České televize. Půjde o heist neboli lupičskou komedii. Zahráli si v ní Stanislav Majer nebo Václav Neužil.
před 23 hhodinami

Robot nesmí ublížit člověku. Zákon sci-fi se hodí i k přemýšlení o AI

Americký spisovatel science fiction Isaac Asimov zpopularizoval robotiku. Pro fungování robotů v lidském světě vymyslel také zákony, které se poprvé objevily v povídkové sbírce Já, robot. Vyšla 2. prosince 1950. Byť se tato pravidla dnes jeví jako nedostačující, stále ovlivňují autory sci-fi a jsou součástí etických otázek o vývoji umělé inteligence.
včera v 15:23

Festival Pražské jaro povede od ledna Robert Hanč

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna 2026. O novém řediteli festivalu rozhodla správní rada Pražského jara. Do mezinárodního výběrového řízení se přihlásilo osm kandidátů. Na tiskové konferenci o tom v úterý informoval předseda výběrové komise Roman Bělor.
včera v 11:56

Avatar pokračuje ohněm a popelem

V Hollywoodu mělo premiéru třetí pokračování vědeckofantastické série amerického režiséra a scenáristy Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel. Předchozí díly se zařadily mezi nejvýdělečnější filmy všech dob. Kina, včetně českých, začnou pokračování příběhu o měsíci Pandora promítat 18., respektive 19. prosince.
včera v 10:56

Nález z půdy v Národní galerii. K vidění je Madona z Havraně

Národní galerie Praha vystavila ve své sbírkové expozici v Klášteře sv. Anežky České Madonu z Havraně. Středověká socha z doby Karla IV. byla objevena teprve nedávno, český stát ji koupil od soukromého majitele za 4,5 milionu korun. Tři roky trval průzkum a restaurování. Socha se v 19. století podle zástupců galerie nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu, z toho se odvozuje i její název. Dům, ve kterém byla léta na půdě, zřejmě dříve patřil sudetským Němcům, na jejichž majetek stát patrně uplatnil Benešovy dekrety a tím ho zabavil.
včera v 07:20
