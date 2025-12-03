Sedláčková objevuje erotická léta Toyen

Tvorbě a životu významné české surrealistické malířky se věnuje další kniha. Dílem Toyen – léta erotická autorka Andrea Sedláčková volně navazuje na dřívější pojednání o této výtvarnici.
Toyen, vlastní jménem Marie Čermínová, byla nezávislou, svobodomyslnou a nekompromisní umělkyní. Rodačka z pražského Smíchova zemřela v Paříži a dnes se řadí mezi nejdráže prodávané výtvarnice dvacátého století.
Režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková Toyen věnovala před dvěma lety výpravnou biografii První dáma surrealismu, která zvítězila v anketě Kniha roku 2023 Lidových novin.
Nové objevy autorku vedly k novému psaní a bádání. U jednoho sběratele totiž viděla knihy, které Toyen doplnila odvážnými kresbami. „Knížky ilustrované a kolorované Toyen jsou nesmírně vzácné, existují někdy jenom v jednom, unikátním exempláři,“ říká Sedláčková.
Erotické kresby pocházejí z dvacátých let a období první republiky. „V českém kontextu neexistuje žádná jiná žena, která by v této době dělala takovéto erotické ilustrace, a také to bylo postihované cenzurou, takže proto ona v některých knihách vystupuje pouze pod písmenkem T,“ upozornila spisovatelka.
Ne pornografie, ale umění
Současníci umělkyně by tyto kresby považovali za pornografické. Toyen se ale vyhýbala vulgární obscénnosti a dnes její erotické kresby jednoznačně vnímáme jako umělecká díla, uvádí nakladatelství Prostor, jež knihu Andrey Sedláčkové vydalo. Surrealistická výtvarnice spojovala erotiku s lyrikou, dramatičností i humorem.
Po „létech erotických“ malířky Toyen pátrala Sedláčková v archivech, včetně pařížských. Do knihy tak mohla zařadit řadu dosud nepublikovaných fotografií. Velký prostor věnuje rovněž výtvarnému působení i osobnímu životu Jindřicha Štyrského – přítele a uměleckého druha Toyen. Ke slovu se navíc dostávají další malířčiny souputníci té doby, jako je psychoanalytik Bohuslav Brouk nebo básníci Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert či František Halas.
Knižní novinku pokřtila herečka Eliška Balzerová, která také načetla předchozí biografii Toyen jako audioknihu.