Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

Čína opět tvrdě kritizovala nejnovější dohodu o prodeji amerických zbraní Tchaj-wanu, informuje agentura Reuters s odvoláním na čínské ministerstvo obrany. Takový krok podle Pekingu urychluje hrozbu válečného konfliktu v Tchajwanském průlivu.
Spojené státy minulý týden oznámily plán prodat Tchaj-wanu, který Čína považuje za součást svého území, zbraně v hodnotě 11,1 miliardy dolarů (229 miliard korun). Půjde o největší dodávku zbraní, jakou kdy Američané ostrovu poskytli.
Mluvčí čínského ministerstva obrany Čang Siao-kang na pravidelné tiskové konferenci podle Reuters sdělil, že Spojené státy by měly zastavit všechny „provokace“ a napravit své „nesprávné jednání“.
Resort už minulý týden v reakci na obchod oznámil, že předložil Spojeným státům důrazný protest a vyzval je, aby prodej zbraní Tchaj-wanu okamžitě zastavily. Čínská armáda také podle ministerstva obrany zintenzivní výcvik a přijme „razantní“ opatření, aby ochránila svrchovanost a územní celistvost země.
Washington má s Pekingem formální diplomatické vztahy. S Tchaj-wanem sice udržuje vztahy neoficiální, je ale jeho nejdůležitějším dodavatelem zbraní. Spojené státy jsou ze zákona povinny poskytovat ostrovu prostředky k obraně, i když je prodej těchto zbraní trvalým zdrojem napětí s Čínou. Ta považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se hodlá znovu spojit.