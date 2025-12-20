Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Napětí mezi Japonskem a Čínou
Zdroj: ČT24

Japonsko posiluje kvůli napětí s Čínou obranu na souostroví Okinawa. Peking zvyšuje tlak, aby donutil premiérku Sanae Takaičiovou odvolat výrok, že útok na Tchaj-wan by mohl vyvolat reakci japonské armády. Čínská stíhačka nedávno namířila radar navádějící střely před palbou na japonské letouny nad mezinárodními vodami. Na Okinawě se nachází sedmdesát procent amerických vojenských základen v zemi.

Aktivisté na Okinawě každý den protestují proti rozšiřování amerických základen. Kromě devastace přírody jim vadí, že dělají ze souostroví terč.

„Současné kroky včetně rozmístění raket míří k tomu, aby Japonsko mohlo podnikat preventivní údery. Ale Čína má víc zbraní a je nebezpečná,“ říká jedna z protestujících Tomiko Tamanohaová.

Japonsko vyslalo stíhačky kvůli ruským a čínským letadlům
Čínská stíhačka J-16

Vojenská přítomnost je na životě na Okinawě znát. Z letecké základny Naha startují několikrát denně v reakci na čínské letouny civilní letadla a stíhačky.

Okinawa je nejblíže krizovým ohniskům – Tchaj-wanu i sporným ostrovům Senkaku, proto se tam nachází taková koncentrace jednotek. Pro Tokio se jedná o první linii obrany.

Čínské psychologické zbraně

Na celém souostroví Rjúkjú buduje Japonsko raketové baterie, radarové věže a muniční sklady. Podle expertů ale Peking používá i psychologické zbraně. Šíří teze, že Okinawa není japonská a historicky má blíž k Číně, čemuž část obyvatel věří.

„Cílem je převzít suverenitu nad Okinawou a neutralizovat americkou a japonskou armádu, aby ovládli Tchaj-wan bez boje,“ vysvětluje bezpečnostní expert Satoru Nakamura.

Odpůrcem základen je i guvernér Okinawy Denny Tamaki, který prosazuje smířlivější politiku vůči Pekingu. „Doufáme, že japonská vláda podnikne pozitivní kroky k budování důvěry prostřednictvím klidného dialogu, aby se napětí nezvyšovalo,“ řekl Tamaki.

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio
Stíhačky J-15 na čínské letadlové lodi Liao-ning při cvičení v oblasti Jihočínského moře, (leden 2017)

Někteří Okinawané se v Japonsku cítí jako občané druhé kategorie. U mladší generace, která má díky sociálním médiím lepší přístup k informacím, se ale pohled na obranu mění. „Přestože se to mnoha lidem nelíbí, Japonsko potřebuje obranné schopnosti,“ míní návštěvník leteckého festivalu Čurašima na Okinawě Seja.

V prefektuře s nejnižšími příjmy jsou americké základny i důležitým zdrojem obživy.

Trump požádal Takaičiovou o zmírnění vyjádření ohledně Tchaj-wanu
Sanae Takaičiová

Výběr redakce

Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě

Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě

před 20 mminutami
Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

11:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

V chovu na Havlíčkobrodsku kvůli ptačí chřipce zlikvidují přes 30 tisíc slepic

před 3 hhodinami
Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj

Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj

před 5 hhodinami
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce

před 6 hhodinami
Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

před 7 hhodinami
Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě

Japonsko posiluje kvůli napětí s Čínou obranu na souostroví Okinawa. Peking zvyšuje tlak, aby donutil premiérku Sanae Takaičiovou odvolat výrok, že útok na Tchaj-wan by mohl vyvolat reakci japonské armády. Čínská stíhačka nedávno namířila radar navádějící střely před palbou na japonské letouny nad mezinárodními vodami. Na Okinawě se nachází sedmdesát procent amerických vojenských základen v zemi.
před 20 mminutami

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinská delegace zahájila v pátek ve Spojených státech rozhovory s americkými vyjednavači. Zástupci obou stran se shodli, že budou pokračovat ve snaze o dojednání mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Po jednání to uvedl hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, podle něhož Kyjev trvá na dlouhodobém zajištění ukrajinské bezpečnosti. Delegace mají naplánováno i sobotní setkání. Do Miami mezitím přicestoval zvláštní vyslanec ruského vládce Vladimira Putina na jednání s americkou stranou.
11:48Aktualizovánopřed 21 mminutami

Rusko se Ukrajinu snaží odříznout od Černého moře, řekl Zelenskyj

Moskva se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snaží bránící se zemi odříznout od Černého moře. Zelenskyj řekl, že situace v Oděské oblasti, na kterou ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky, je tvrdá.
před 5 hhodinami

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo novou várku dokumentů z vyšetřování zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ustoupilo tím tlaku zákonodárců, kteří jejich zveřejnění vynutili novým zákonem, napsala agentura Reuters. Někteří zákonodárci administrativu kritizovali za to, že nezveřejnila všechny dokumenty, což podle nich není v souladu se zákonem.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Vandalové polili barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu

Neznámí vandalové ve čtvrtek polili červenou barvou fasádu polského konzulátu v Bruselu, popsali ji urážlivými hesly a před vchodem rozházeli psí exkrementy, informoval v sobotu podle rozhlasové stanice RMF FM mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór. Varšava věc nahlásila belgickým bezpečnostním složkám.
před 7 hhodinami

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na infrastrukturu v okolí ukrajinského černomořského přístavu Oděsa v pátek večer zabil osm lidí a dalších 27 zranil, napsala agentura Ukrinform. „Rusko pozdě večer zaútočilo balistickými raketami na přístavní infrastrukturu v oblasti Oděsy,“ napsal na sociální síti telegram ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci na sobotu odpálilo tři balistické rakety Iskander-M.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické skupiny Islámský stát. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump, podle něhož jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) podle agentury AFP sdělila, že při amerických náletech zemřelo nejméně pět členů IS. Sýrie zároveň posílí vlastní operace proti IS, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo zahraničí.
01:55Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Izraelský útok v Gaze zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok na bývalou školu ve čtvrti Túfa v Pásmu Gazy podle Times of Israel zabil nejméně pět Palestinců. Armáda židovského státu tvrdí, že vojáci spatřili několik podezřelých osob, na které následně vystřelili. Místní zpravodajské agentury uvádějí, že útok nastal ve chvíli, kdy se v objektu konala svatební oslava. Izraelská armáda případ prošetřuje.
před 10 hhodinami
Načítání...