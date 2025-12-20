Japonsko posiluje kvůli Číně obranu na Okinawě

Japonsko posiluje kvůli napětí s Čínou obranu na souostroví Okinawa. Peking zvyšuje tlak, aby donutil premiérku Sanae Takaičiovou odvolat výrok, že útok na Tchaj-wan by mohl vyvolat reakci japonské armády. Čínská stíhačka nedávno namířila radar navádějící střely před palbou na japonské letouny nad mezinárodními vodami. Na Okinawě se nachází sedmdesát procent amerických vojenských základen v zemi.
Aktivisté na Okinawě každý den protestují proti rozšiřování amerických základen. Kromě devastace přírody jim vadí, že dělají ze souostroví terč.
„Současné kroky včetně rozmístění raket míří k tomu, aby Japonsko mohlo podnikat preventivní údery. Ale Čína má víc zbraní a je nebezpečná,“ říká jedna z protestujících Tomiko Tamanohaová.
Vojenská přítomnost je na životě na Okinawě znát. Z letecké základny Naha startují několikrát denně v reakci na čínské letouny civilní letadla a stíhačky.
Okinawa je nejblíže krizovým ohniskům – Tchaj-wanu i sporným ostrovům Senkaku, proto se tam nachází taková koncentrace jednotek. Pro Tokio se jedná o první linii obrany.
Čínské psychologické zbraně
Na celém souostroví Rjúkjú buduje Japonsko raketové baterie, radarové věže a muniční sklady. Podle expertů ale Peking používá i psychologické zbraně. Šíří teze, že Okinawa není japonská a historicky má blíž k Číně, čemuž část obyvatel věří.
„Cílem je převzít suverenitu nad Okinawou a neutralizovat americkou a japonskou armádu, aby ovládli Tchaj-wan bez boje,“ vysvětluje bezpečnostní expert Satoru Nakamura.
Odpůrcem základen je i guvernér Okinawy Denny Tamaki, který prosazuje smířlivější politiku vůči Pekingu. „Doufáme, že japonská vláda podnikne pozitivní kroky k budování důvěry prostřednictvím klidného dialogu, aby se napětí nezvyšovalo,“ řekl Tamaki.
Někteří Okinawané se v Japonsku cítí jako občané druhé kategorie. U mladší generace, která má díky sociálním médiím lepší přístup k informacím, se ale pohled na obranu mění. „Přestože se to mnoha lidem nelíbí, Japonsko potřebuje obranné schopnosti,“ míní návštěvník leteckého festivalu Čurašima na Okinawě Seja.
V prefektuře s nejnižšími příjmy jsou americké základny i důležitým zdrojem obživy.