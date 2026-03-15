Přechod v Rafahu má být podle Izraele znovuotevřen ve středu

Hraniční přechod Rafah, nad kterým má kontrolu Izrael a který vede z Pásma Gazy do Egypta, bude znovuotevřen ve středu, oznámil úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT). Židovský stát přechod uzavřel, když spolu se Spojenými státy 28. února zaútočil na Írán a zažehl regionální válku. Přechod bude otevřen v obousměrném provozu, ale pouze pro pohyb lidí, uvedla agentura AFP.
Pohyb lidí bude zatím omezen, úřad ale nesdělil jakým způsobem. Přes přechod nebude tudíž zatím proudit humanitární pomoc ani dodávky komerčního zboží. Přechod byl před uzavřením otevřen méně než měsíc. Izrael ho uzavřel v květnu 2024, za války s teroristickým hnutím Hamás. Pro pohyb lidí ho otevřel až letos 2. února.
Přechod je jediným místem, přes který mohou Palestinci opustit Pásmo Gazy, aniž by vstoupili na území Izraele. Kromě jiného je důležitý i pro cestování obyvatel Pásma za účelem léčby v zahraničí.
Znovuotevření přechodu bylo součástí dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Pásmo Gazy. Z tohoto plánu vzešlo i současné příměří, které v Pásmu vstoupilo v platnost loni 10. října. I přes toto příměří, z jehož porušování se Izrael a Hamás pravidelně obviňují, zůstává humanitární situace v Pásmu nadále špatná. Přísun humanitární pomoci i komerčního zboží, který je pod kontrolou židovského státu, je stále omezený a nedostatečný.