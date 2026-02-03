Přes Rafah odešlo z Gazy dvanáct Palestinců


Do Egypta se v pondělí z Pásma Gazy dostalo jen 12 Palestinců přes přechod Rafah, který byl ten den otevřen poprvé od května 2024. Šlo o pět zraněných a sedm členů jejich doprovodu, informovala v úterý agentura AFP s odvoláním na svůj zdroj z hraničního přechodu. O stejném počtu informovala i agentura Reuters. Izrael počty zatím neuvádí.

„Byla to první lékařská evakuace touto trasou od roku 2025,“ řekl mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Christian Lindmeier s odkazem na omezený počet evakuací během příměří na počátku roku 2025. Na evakuaci čeká více než 18 500 pacientů, kteří utrpěli zranění nebo trpí chronickými nemocemi, jako je rakovina či cukrovka, dodala agentura Reuters. Organizace UNICEF uvedla, že více než tři tisíce z nich jsou děti.

Zdravotnické úřady v Gaze vybírají, komu z nemocných a zraněných dát přednost, sdělil Lindmeier. „Víme, že někteří pacienti zemřeli v podstatě při čekání na evakuaci. To je něco hrozného, když víte, že jen pár mil nebo kilometrů za hranicí je pomoc k dispozici,“ dodal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle AP dříve řekl, že jeho vláda umožní denně odjezd až padesáti pacientům. Podle nejmenovaných izraelských a egyptských činitelů by každému pacientovi mělo být umožněno cestovat se dvěma příbuznými. Zároveň by se mělo každý den moci asi padesát lidí vrátit do Pásma Gazy, které opustili během války.

Na přechodu budou velmi složité kontroly, zdůraznil zahraniční zpravodaj ČT David Borek. „Izrael se chce pojistit, aby teroristické hnutí Hamás, které stále vládne nad polovinou Pásma Gazy, změkčení hraničního režimu nezneužilo,“ dodal.

„Kromě evropské pohraniční mise přímo v terminálu v Rafahu bude kousek dál i izraelské kontrolní stanoviště. Zároveň bude probíhat výměna dokumentů mezi Egyptem, Izraelem a dalšími složkami ohledně lidí, kteří budou hranici překračovat,“ sdělil Borek.

Mobilizace egyptských nemocnic

Egyptské úřady mobilizovaly na 150 nemocnic a tři stovky sanitek a také dvanáct tisíc lékařů a třicet záchranných týmů pro přijímání pacientů z Pásma Gazy, uvedla v úterý AFP s odkazem na egyptská média.

V Pásmu Gazy platí od loňského října příměří mezi Hamásem a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, kde zabili na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli.

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda zabila víc než 71 tisíc Palestinců. Jde o údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze, které považují za věrohodné mnozí mezinárodní experti i OSN a minulý týden je za hodnověrný odhad označila i izraelská armáda. Ta nyní počty analyzuje, aby zjistila, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů.

Podle nevládních organizací bylo mezi palestinskými oběťmi 80 procent civilistů. Někteří včetně nezávislé vyšetřovací komise OSN viní Izrael z toho, že v Gaze spáchal genocidu, což Izrael odmítá.

