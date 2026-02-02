Izrael otevřel přechod Rafah pro pěší, limit je 50 Palestinců denně


Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah mezi Pásmem Gazy a Egyptem pro pěší v obou směrech. Denně jej bude moci překročit na padesát Palestinců v každém směru. Částečné otevření by obyvatelům Gazy umožnilo opustit tuto okupovanou enklávu, a naopak vpustit zpět ty, kteří se chtějí vrátit po útěku před izraelskou ofenzivou.

Překročení hraničního přechodu je stále velmi limitované a v obou směrech bude moci cestovat jen malý počet lidí. Jeho znovuotevření je zatím do značné míry symbolické, píše AP. Do Gazy zatím není povoleno dovážet zboží ani humanitární pomoc.

Zdravotníci v Gaze doufají, že v první řadě Izraelem zdevastovaný region opustí okolo 20 tisíc palestinských dětí a dospělých, kteří akutně potřebují lékařskou péči.

Denní limit

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dle agentury AP uvedl, že Jeruzalém umožní odjezd padesáti pacientům denně. Jeden izraelský představitel dodal, že každý pacient bude moci cestovat se dvěma příbuznými, zatímco přibližně padesát lidí, kteří opustili Gazu během války, se bude moci každý den vrátit.

Egyptské ministerstvo zdravotnictví v prohlášení uvedlo, že 150 nemocnic po celé zemi je připraveno přijmout palestinské pacienty a zraněné, kteří budou evakuováni z Gazy právě přes hraniční přechod Rafah.

Z Gazy je 60 milionů tun sutin. Hlad se zmírnil, zabíjení nepřestalo
Palestinské děti v sutinách v Pásmu Gazy

Striktní kontrola

Přechod bude striktně kontrolován. Egypt bude prověřovat přecházející osoby, přičemž na přechod budou také dohlížet pohraniční hlídky Evropské unie a několik málo palestinských představitelů. Podle AP se očekává, že počet cestujících se časem zvýší, pokud bude tento systém úspěšný.

Izraelské jednotky obsadily přechod Rafah předloni v květnu a krok označily za součást úsilí v boji proti pašování zbraní teroristickému hnutí Hamás. Přechod byl krátce otevřen pro evakuaci pacientů během příměří na začátku roku 2025.

Izrael s otevřením váhal

Izrael se podle agentury AP znovuotevření Rafahu dlouho bránil. Pro krok se židovský stát rozhodl až po nalezení těla posledního rukojmího v Pásmu Gazy minulé pondělí, který byl zabit při útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023. Opětovné využívání přechodu předpokládá mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na základě tohoto plánu mezi Jeruzalémem a Hamásem platí od loňského října příměří.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí bylo civilních. Podle OSN Izrael v Gaze spáchal genocidu, což židovský stát odmítá.

Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec
Palestinka z Pásma Gazy se svým popáleným dítětem

