Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného teroristickým hnutím Hamás, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců, napsal izraelský deník Ha'arec. Židovský stát dosud počty, které resort každý den aktualizuje, odmítal. Mnozí mezinárodní experti i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.
Izraelská armáda podle deníku také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů. Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za „zavádějící a nespolehlivé“.
Podle ve středu aktualizovaných údajů zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než devadesát procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty. Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle resortu zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.
Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik. Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle resortu v Pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.
Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 tisíc ozbrojenců, přičemž dalších šestnáct set jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023, který byl příčinou následné války židovského státu s Hamásem v Pásmu. Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.