Izraelská armáda přijala palestinský odhad 71 tisíc zabitých v Gaze, píše Ha'arec


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného teroristickým hnutím Hamás, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců, napsal izraelský deník Ha'arec. Židovský stát dosud počty, které resort každý den aktualizuje, odmítal. Mnozí mezinárodní experti i OSN naopak tyto údaje dlouhodobě považují za věrohodné.

Izraelská armáda podle deníku také uvedla, že tato data analyzuje, aby viděla, kolik je mezi zabitými ozbrojenců a kolik civilistů. Izrael údaje ministerstva po celou dobu války odmítal, aniž by poskytoval vlastní statistiky obětí bojů v Pásmu Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí tyto údaje v minulosti označilo za „zavádějící a nespolehlivé“.

Podle ve středu aktualizovaných údajů zabila izraelská armáda v Pásmu Gazy od 7. října 2023 nejméně 71 667 Palestinců. Údaje ministerstva nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, nicméně více než devadesát procent obětí identifikují jménem a dalšími osobními daty. Údaje se zároveň týkají pouze těch, které podle resortu zabila izraelská armáda, nezahrnují tedy ty, kteří zemřeli v důsledku nemocí či hladovění.

Z Gazy je 60 milionů tun sutin. Hlad se zmírnil, zabíjení nepřestalo
Palestinské děti v sutinách v Pásmu Gazy

Údaje také nezahrnují pohřešované, jejichž těla jsou stále pod sutinami zničených budov. V sutinách nalezené mrtvé, případně oběti nových izraelských útoků, ministerstvo zahrnuje do aktualizovaných statistik. Od počátku nynějšího příměří, které vstoupilo v platnost 10. října minulého roku, izraelská armáda podle resortu v Pásmu zabila 492 lidí a tamní úřady našly v sutinách 715 obětí dřívějších útoků.

Izraelská armáda v minulosti uvedla, že v Pásmu Gazy zabila nejméně 22 tisíc ozbrojenců, přičemž dalších šestnáct set jich zabila na území Izraele při útoku Hamásu a jeho spojenců v říjnu 2023, který byl příčinou následné války židovského státu s Hamásem v Pásmu. Poměr zabitých civilistů a ozbrojenců byl podle armády v průběhu války víceméně stejný, a to dva až tři zabití civilisté na jednoho zabitého ozbrojence, napsal server The Times of Israel.

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

18:26Aktualizovánopřed 18 mminutami
Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

04:36Aktualizovánopřed 44 mminutami
Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

před 1 hhodinou
Sníh zkomplikoval dopravu

Sníh zkomplikoval dopravu

08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

Kauza Motol: Budinský je na svobodě. Ludvík tvrdí, že nebral úplatky

11:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

16:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích

09:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Putin podle Trumpa slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že šéf Kremlu Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy s dodávkami elektrické energie, tepla i vody. Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus dvacet stupňů Celsia.
18:26Aktualizovánopřed 18 mminutami

Unijní ministři označili íránské revoluční gardy za teroristy

Ministři zahraničí EU se shodli na zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací, oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dříve schválili uvalení dalších sankcí na íránské představitele a subjekty, uvedlo české zastoupení při Evropské unii. V Bruselu hovořili také o situaci na Ukrajině, v souvislosti s tím podle Kallasové přidali Rusko na seznam zemí podezřelých z praní špinavých peněz. Česko zastupoval ministr Petr Macinka (Motoristé).
04:36Aktualizovánopřed 44 mminutami

Bylo šokující, jak lehce Macinka žongluje s pojmy jako muniční iniciativa, řekl Lipavský

Bylo pro mě šokující, s jakou lehkostí žongluje ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s pojmy muniční iniciativa nebo dodávka letounů L-159, řekl v Interview ČT24 poslanec a bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). O letounech se ministr zmínil i v SMS zprávě, jejíž znění bylo určené prezidentu Petru Pavlovi. Podle Lipavského by pomoc Ukrajině, zemi napadené Ruskem, neměla být předmětem „politikaření“. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 1 hhodinou

Češi pomáhají s generátory pro Ukrajinu

Lidé na Ukrajině mají po masivních ruských útocích problém s přísunem elektrické energie. Pomáhají jim proto i české sbírky, Češi poslali Paměti národa dvanáct milionů korun, iniciativě Dárek pro Putina dokonce 160 milionů. Nadační fond Evy Pavlové pomohl financovat vysokokapacitní generátor s výkonem 620 kW pro nemocnici v Charkově, kam ho Paměť národa během příštích hodin převeze. Fond přispěl také půlmilionovým darem. Iniciativa Dárek pro Putina pořídila dvě obří elektrocentrály, které mohou zásobovat elektřinou stovky domácností, větší supermarket nebo malou nemocnici. Napadené zemi pomůže také ministerstvo zahraničí, které uvolnilo deset milionů na generátory, maximum v rámci současného rozpočtového provizoria.
před 2 hhodinami

Vymřely. Vědci popsali, co se stalo s ježovkami u Kanárských ostrovů

Úplné vyhynutí. To je něco, co se děje s ježovkami, které laici označují i jako mořské ježky, v moři kolem Kanárských ostrovů. Podle vědců navíc existují náznaky, že by tento problém mohl být ještě mnohem rozšířenější.
před 5 hhodinami

Pretti se střetl s federálními agenty jedenáct dní před smrtí, ukázalo video

V médiích se objevilo video, které ukazuje střet mezi Alexem Prettim a federálními agenty několik dní před tím, než ho jiní agenti v Minneapolisu zastřelili. Uvedla to stanice CNN nebo list The New York Times (NYT), podle nichž záběry zveřejnil portál The News Movement.
10:57Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Íránci na pohřbech vzdorují režimu

Nová svědectví a videa z Íránu ukazují, že masakry protestujících represe v zemi zdaleka neskončily. Řada Íránců se po brutálním zásahu bezpečnostních složek marně snažila získat pozůstatky svých blízkých. Úřady často pohřbívaly demonstranty na tajných místech nebo zakázaly uspořádat veřejné pohřby. Přesto se řada ceremonií proměnila v protesty. Některé rodiny místo truchlení zvolily cestu oslav s tancem a hudbou, aby tak vyjádřily odpor proti teokratické vládě.
16:12Aktualizovánopřed 6 hhodinami
