EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
Slovensko by podle všeho chtělo ze seznamu sankcionovaných vyřadit ruské miliardáře Michaila Fridmana a Ališera Usmanova. Maďarsko tento požadavek podporuje. Žádného kompromisního řešení se zatím kyperskému předsednictví nepodařilo dosáhnout.
Na seznamu je nyní více než 2500 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení těchto sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Sankce vyžadují jednomyslný souhlas členských států EU.
Souhlas Budapešti a Bratislavy řešili diplomaté do poslední chvíle už při prodlužování těchto sankcí loni v září a předtím i v březnu. Před rokem při hledání kompromisu nakonec zmizela ze seznamu čtyři jména – miliardář Vjačeslav Moše Kantor, ruský ministr sportu a šéf ruského olympijského výboru Michail Děgťarjov a Gulbahor Ismailovová, sestra miliardáře Ališera Usmanova. Čtvrtým vyškrtnutým člověkem byl podnikatel Vladimir Raševskij, který unijní sankce proti své osobě úspěšně napadl u soudu EU.
Maďarsko v současnosti rovněž blokuje schválení dvacátého balíčku sankcí proti Moskvě a unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Maďarský premiér Viktor Orbán žádá, aby Kyjev nejdříve obnovil dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruskými útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.